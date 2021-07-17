Analiz: ABD:Enflasyon endişesi, ısınma efekti

'Hane halklarının halen güçlü harcama yapabildiği, biraz iyileşen ekonomi, biraz artan hareketlilik, biraz belli oranda istihdamın geri dönüşü itibariyle perakende satışlarındaki artışta halen karşılık buluyor...'

"Tahvil faizlerinin bir enflasyon patlaması fiyatlaması yapmadığı, haliyle beklenen senaryoyu takip etmediği çıkarımı yapılabilir. Daha uzun vadeli Hazine getirilerinin yükseliş eğilimine ağırlık verememesi, Fed'in orta vadede düşecek enflasyon beklentisine dair bir fiyatlama yapma eğiliminin ağırlıkta olduğunu gösteriyor." diyerek Amerikan finansal piyasasının nabzını analiziyle tutan Tera Yatırım Başekonomisti Enver Erkan, " Buna karşılık, enflasyonun harcama yetilerine olan yansımasının etkilerini görebiliriz. Bu da bireysellerin ekonomiye daha az güven duyarak daha az harcama yapmalarına neden olabilecektir. Hane halklarının halen güçlü harcama yapabildiği, biraz iyileşen ekonomi, biraz artan hareketlilik, biraz belli oranda istihdamın geri dönüşü itibariyle perakende satışlarındaki artışta halen karşılık buluyor. Dün açıklanan Michigan tüketici güveninde ise, enflasyonist endişelerin kısa vadede etken olduğunu 85,5'ten 80,8'e düşüş itibariyle görüyoruz. 5 yıllık enflasyon beklentisinde ise; %2,8'den %2,9'a artış var" değerlendirmesinde bulundu.



"Fiyatlar güçlü ve ortalama üzerinde bir hızla yükseliyor"



Erkan analizinde şunları kaydetti:

"Amerikan Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, bu hafta “somut ilerleme kaydetmek için hala daha zaman olduğunu, iş piyasasının hala tahvil alımlarını azaltmak için gereken hıza ulaşmadığını” söyledi. Buna karşılık, yüksek enflasyon baskısını ve bunun birkaç ay süreceğini kabul ediyor. Fiyatlar güçlü ve ortalama üzerinde bir hızla yükseliyor. Girdi ve satış fiyatlarında bu baskıyı muhtemelen göreceğiz. Bu güçlü enflasyonist ortamın daha fazla ısınmasının, özellikle kredilerden ve emlak piyasasından gelecek etkiyi absorbe etmek ise Fed'in elinde. Çünkü sıfıra yakın faizler talep yaratıyor. Faizleri erken artırmanın da yeniden deflasyon döngüsüne sokmasından endişe ediliyor"

"Sürdürülebilir büyüme dinamiklerini beraber sağlayabilecek miyiz?"

Erkan yorumunu şöyle sürdürdü: " Önümüzdeki yakın dönem muhtemelen Fed şahinlerinin ve güvercinlerinin kendilerince haklı argümanlarını öne süreceklerini izleyeceğiz. Simülasyonlara konu olabilir, şartları birebir simülasyona yansıttığımızda bakalım enflasyon ve sürdürülebilir büyüme dinamiklerini beraber sağlayabilecek miyiz? 28 Temmuz toplantısındaki söylemler, rehberliğin çizilmesinde önemli yer tutacak ve Fed yıl bitmeden iletişim için bir fırsat yaratabilir"

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.