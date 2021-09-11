Analiz: ABD'de enflasyon riskleri yukarı yönlü

'Alt kalemlerde; enerji materyallerinde ve ilgili mal gruplarındaki aylık artışlar öne çıkıyor. Buna karşılık; çekirdek göstergelerdeki artışa da bakacak olursak enflasyonun geneli açısından oluşan maliyet baskısını ortaya çıkarabiliyoruz...'

"ABD'de nihai ÜFE Ağustos ayında %8,3 oranında yükselerek, Temmuz ayında %7,8 olan okumadan yukarı yönlü hareketine devam etti." değerlendirmesini yapan Tera Yatırım Başekonomisti Enver Erkan, "Söz konusu veriler, yıllık üretici enflasyonunun Kasım 2010'da başlayan hesaplama döneminden beri en yüksek seviyede olduğunu ortaya koydu. Aylık bazda ÜFE, Temmuz ayındaki %1'lik artışın ardından Ağustos ayında %0,7'ye olarak gerçekleşti. Gıda ve enerjinin dışarıda bırakıldığı çekirdek ÜFE de yükseliş kaydetti ve Temmuz ayının yıllık %6,2 seviyesinden Ağustos ayında %6,7'ye ulaştı" dedi.

Analizde şunlar kaydedildi:

"Alt kalemlerde; enerji materyallerinde ve ilgili mal gruplarındaki aylık artışlar öne çıkıyor. Buna karşılık; çekirdek göstergelerdeki artışa da bakacak olursak enflasyonun geneli açısından oluşan maliyet baskısını ortaya çıkarabiliyoruz. Gelecek hafta Ağustos ayı TÜFE'sinde yakınsama oranını görme şansımız olacak, ancak ÜFE'nin etkilerinin TÜFE için de gecikmeli bir potansiyeli olacağından dolayı enflasyonun doğal sınırlarının genişlemesi açısından bu gösterge de önemli. Ve şu anda asıl sıkıntıyı yaşatan üreticilerin maliyet yüklenimi."

Erkan analizini şöyle tamamladı:

" Flaş etkileri burada görüyoruz ve talebin canlı olduğu bu gibi dönemlerde tüketici enflasyonuna yansıma süresi kısalabiliyor. Temmuz ayında TÜFE %5,4 seviyesinde açıklanmıştı. ÜFE ile olan marjin Temmuz TÜFE'sine göre açıldı, enflasyonda soğuma veya yataylık görürsek biraz kısa vadede rahatlatır, ancak endişeleri ortadan silmez.

Eylül FOMC'sine kadar gelen süreç içerisinde, enflasyon konusundaki kaygıların yer değiştirmesi için çok fazla bir sebep yok. Kaçınılmaz olan tapering kartını oynamaya doğru Fed'in gitmesi çok olası, bu nedenle yıl bitmeden tapering potansiyeli halen çok yüksek."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.