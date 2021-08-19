Analistlerden dikkat çeken 'Ethereum' uyarısı

Birçok öngörü doğru çıktı. Ethereum diplere doğru kayıyor. Analistler, en büyük ikinci kripto para birimi Ethereum'un yaklaşık 2.500 dolar seviyesine düşebileceği uyarısında bulundu.

Piyasa değerine göre en büyük ikinci kripto para birimi, geçtiğimiz ay önemli bir yükseliş yaşadı ve piyasa değerinde yaklaşık 1.560 puan kazandı. Ethereum, 21 Temmuz'da 1.785 dolarlık düşük seviyesinden 3.340 dolara yükseldi. Şimdi, bazı göstergeler böylesine etkileyici bir rallinin tükenmeye yaklaştığını gösteriyor. Davranış analizi platformu Santiment, fiyatlar yükselirken hacmin düştüğüne dikkat çekti.

Bu farklılık “genelde iyiye işaret değil” ve bir düzeltmeye yol açma eğilimindedir. Tom DeMark (TD) Sequential göstergesi, karamsar görünüme güven katıyor. Kısa süre önce ETH'nin 3 günlük grafiğinde yeşil dokuz mum şeklinde bir satış sinyali sundu. Ayı formasyonu, bir ila dört 3 günlük mum çubuğu düzeltmesi öngörüyor. Satış baskısı yeterince güçlüyse analistlere göre, Ether yeni bir geri sayım başlatabilir.

Analistlere göre, Ethereum

fiyatı 2.500 dolara düşebilir!

kriptokoin.com'un haberine göre, IntoTheBlock'un IOMAP modeli, Ethereum'un istikrarlı desteğin üstünde oturduğunu ortaya koyuyor. 300.000'den fazla adres daha önce 3.010 ile 3.100 dolar arasında 7.44 milyon ETH satın almıştı. Bu çok önemli ilgi alanı ve analistlere göre, herhangi bir aşağı yönlü baskıyı emebilir. Yine de 3.000 dolarlık talep bariyerinin ihlali, yatırımcıları yatırımlarını hızlı bir şekilde satmaya teşvik edebilir. Bu gibi benzersiz koşullar altında analistlere göre, Ethereum yaklaşık 2.500 dolar seviyesinde bir sonraki önemli destek seviyesine doğru bir dalış yapabilir.

IOMAP modeli ayrıca Ethereum'un önünde büyük bir tedarik duvarı göstermiyor. Bu on-chain metriğe dayanarak, tek önemli direnç seviyesi 3.200 dolar ve kabaca 615.000 adresin 2.46 milyon ETH'ye sahip olduğu görülüyor. Altta yatan destek seviyesi aşağı yönlü baskıdaki herhangi bir artışa karşı dayanabilirse analistlere göre, düşüş sinyalleri geçersiz olabilir ve bu da yükseliş trendinin 4.000 dolara doğru yeniden başlamasına yol açabilir.

TD Sequential'in çok sayıda altcoin

ve Bitcoin sinyali doğru çıktı

TD Sequential, son dönemde piyasada oldukça başarılı öngörülere imza attı. TD Sequential göstergesi, Bitcoin‘in 2019 zirvesini 14.000 dolar ve dip fiyatını 6.400 dolar olarak adlandırdı ve doğru öngördü. TD Sequential, Aralık 2017'nin zirvesini ve 2018'in dip fiyatı da dahil olmak üzere Bitcoin'in en ünlü zirvelerini ve diplerini doğru bir şekilde tahmin etti.

Bu indikatör ayrıca Tezos, Chainlink ve Ethereum isimli altcoin'lerindeki parabolik rallinin sonunu da doğru bir şekilde tahmin etti. TD kurulumunun LUNA'nın trendinde yerel zirveleri tahmin etmede inanılmaz derecede doğru olduğu ortaya çıktı. Bu göstergenin yılın başından bu yana sunduğu beş satış sinyalinin tümü doğrulandı ve önemli geri çekilmelerle sonuçlandı. Sonuç olarak indikatörün son yıllarda çok sayıda kripto para ve Bitcoin sinyali doğru çıktı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.