Analist Davis: “Bu 5 altcoin Ekim ayında sert yükselecek”

Kripto para analisti Lark Davis, “Ekim ayında yükselecek altcoinler” listesini paylaştı. Davis, beş kripto paranın önümüzdeki ay büyük bir patlama görebileceğini iddia etti.

Pek çok kişi tarafından takip edilen kripto para trader ve analisti Lark Davis, “Ekim ayında yükselecek altcoinler” listesini paylaştı. Davis, beş kripto paranın önümüzdeki ay büyük bir patlama görebileceğini iddia etti.

YouTube üzerinden fikirlerini paylaşan trader'ın listesinde Solana (SOL), Polygon (MATIC), Elrond (EGLD), Polkadot (DOT) ve Bitcoin (BTC) yer alıyor.

Davis'in “Ekim ayında yükselecek altcoinler” listesi

1- Solana (SOL)

Solana ile başlayan Davis, Solana'nın adeta çiçek açan NFT alanının projeye daha fazla yatırımcı getireceğini düşünüyor.

“Şu anda NFT'ler, Solana ile ilgili beni çok heyecanlandırıyor. Bu günlerde Solana'da birçok NFT'nin başladığını görüyoruz. Birçok NFT yapısının devreye girdiğini görmeye başladık.

Solana tarafındaki NFT çılgınlığı çok ciddi görünüyor.”

2- Polygon (MATIC)

Davis'in listesindeki bir sonraki kripto para Polygon. Polygon'da günlük kullanımın arttığına dikkat çeken Davis, MATIC'in ivme kazanmasını bekliyor.

“Polygon, ilk kez Ethereum'dan daha fazla günlük aktif kullanıcıya sahip oldu. Ethereum'un 326.000 günlük aktif kullanıcısına kıyasla 351.000 günlük aktif kullanıcıya sahipti.

Bunun nedenini anlıyorum. Polygon kullandığınızda, temelde Ethereum'da kullanabileceğiniz tüm harika şeyleri kullanabilmektesiniz.”

Ayrıca popüler trader, MATIC'in Ethereum (ETH) ölçeklendirme ve kurumsal çözümler geliştirmek için çok uluslu danışmanlık firması Ernst & Young ile ortaklık kurduğundan bahsetti.

3- Elrond (EGLD)

Listenin üçüncü sırasında Elrond (EGLD) bulunuyor. Ağ kullanıcılarla birlikte büyürken, platformda daha fazla ürün ve merkezsiz finans (DeFi) uygulamaları başlatılıyor. Davis bu sebeple EGLD yükselmesini beklediğini belirtiyor.

“Çok yakında Elrond'da uygulamalar başlatılacak. Kilitlenen toplam değer sürekli artacak ve bir FOMO ortaya çıkacak. İşte fiyat o zaman yükselmeye başlayacak. Şu an tam olarak o anın eşiğindeyiz.”

4- Polkadot (DOT)

Davis'in listesindeki dördüncü altcoin Polkadot (DOT). Davis, merakla beklenen parachain müzayedelerinin yakında Polkadot Blockchain'inde başlayacağını belirtiyor. Analiste göre bu gelişme, DOT'un fiyatını yükseltebilir.

“Resmi duyuru yapıldığında Polkadot için boğa senaryosu açığa çıkacak. Polkadot varlıklarının bu ilk parachain müzayedesinde toplandığını göreceğiz. Bu konuda birçok duyurudan daha erken bir duyuru olacak. İnsanlar muhtemelen bunu bekliyor.

5- Bitcoin (BTC)

Son olarak Davis, bu ay Bitcoin fiyatının da artmasını bekliyor. Trader, Bitcoin Vadeli İşlemler ETF'sinin onaylanmasının Wall Street için esas olarak yükseliş hamlesi olmasına rağmen, düzenleyicilerin yatırımcıların yıllardır beklediği bir spot Bitcoin ETF'sini onaylaması için kapıyı açacağını tahmin ediyor.

“Vadeli İşlemler ETF lansmanının spot Bitcoin ETF için kapıyı açtığını düşünüyorum. Bu gerçekten önemli. İstediğimiz Bitcoin ETF türü bu. Bu çok, çok yakında gerçekleşebilir.”

Kaynak: kriptoparahaber.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.