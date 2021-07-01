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AnadoluJet, Trabzon-Kocaeli uçuşlarına 11 Temmuz'dan itibaren yeniden başlayacak

Türk Hava Yollarının başarılı markası AnadoluJet, Trabzon-Kocaeli uçuşlarına yeniden başlayacak.

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01.07.2021 17:50:00
AnadoluJet, Trabzon-Kocaeli uçuşlarına 11 Temmuz'dan itibaren yeniden başlayacak

Türk Hava Yollarının başarılı markası AnadoluJet, Trabzon-Kocaeli uçuşlarına yeniden başlayacak.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, 11 Temmuz'dan itibaren karşılıklı uçuşlar, pazartesi, çarşamba ve pazar günleri yapılacak.

Seferler, Trabzon Havalimanı'ndan pazar saat 07.55, pazartesi ve çarşamba ise saat 08.25'te icra edilecek. Kocaeli Cengiz Topel Havalimanı'ndan ise pazar saat 10.05, pazartesi ve çarşamba günleri ise saat 10.35'te uçulacak.

AnadoluJet yolcuları, 31 Mart 2022'ye kadar satın alacakları biletlerde cezasız değişiklik hakkına da sahip olabilecek.

Yolcular, ayrıntılı bilgiye 'www.anadolujet.com' internet sitesinden ulaşabilecek.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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