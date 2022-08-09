AnadoluJet'ten iç hatlarda bilet kampanyası
Türk Hava Yolları'nın prestijli markası AnadoluJet, 1 Aralık 2022 ile 15 Ocak 2023 arasında tüm iç hat uçuşlarında 299 liradan başlayan fiyatlarla avantajlı biletleri satışa sundu.
2022-08-09 10:29:35
THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, sınırlı sayıda koltuk için geçerli olan indirimden yararlanmak isteyen yolcular, 9 ve 10 Ağustos 2022'de satın alacakları biletlerle 1 Aralık 2022-15 Ocak 2023 tarihleri arasında her şey dahil tek yön 299 liradan başlayan fiyatlarla uçuş olanağı elde edecek.
Vatandaşlar kampanyayla ilgili ayrıntılı bilgilere AnadoluJet'in internet sitesinden ulaşabilecek.
YORUMLAR (0)