AnadoluJet'ten iç hatlarda bilet kampanyası

Türk Hava Yolları'nın prestijli markası AnadoluJet, 1 Aralık 2022 ile 15 Ocak 2023 arasında tüm iç hat uçuşlarında 299 liradan başlayan fiyatlarla avantajlı biletleri satışa sundu.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, sınırlı sayıda koltuk için geçerli olan indirimden yararlanmak isteyen yolcular, 9 ve 10 Ağustos 2022'de satın alacakları biletlerle 1 Aralık 2022-15 Ocak 2023 tarihleri arasında her şey dahil tek yön 299 liradan başlayan fiyatlarla uçuş olanağı elde edecek.

​​​​​​​Vatandaşlar kampanyayla ilgili ayrıntılı bilgilere AnadoluJet'in internet sitesinden ulaşabilecek.