DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

‘Lotu Quli’ lakaplı mafya lideri Salifov cinayetinde yeni gelişme: 4 gözaltı
ANALİZ: Karadeniz'de artan stratejik rekabet ve sıcak savaş tehlikesi
İbrahim Reisi Türk mü? İran cumhurbaşkanı İbrahim Reisi Azerbaycan Türkü mü?
'Doğa İçin Pedalla'
Boeing 737 özellikleri neler? Boeing 737 yasaklandı mı?
Afganistan'da Taliban karşıtı Mücahitler Koordinasyonu kuruldu
Babacan: Türkiye’nin alnına bu kara lekeyi sürenleri lanetliyorum
Macaristan-Hollanda arasındaki 'LGBT' kavgası büyüyor
Rusya'dan ABD/İngiliz istihbaratının siber saldırı suçlamalarına yanıt
Bisiklet Turizmini Etkileyen Motivasyon Unsurları
Kurban nasıl kesilir? Bir kurbana kaç hisse girilebilir?
Rusya'dan PKK/YPG'ye ABD 'sitemi'
Bilim insanları ilk kez tanık oldu: Kara delik nötron yıldızını yuttu
Dışişleri'nden 'Suriye'de esir takası' açıklaması
Financial Times: “ABD ve Japonya, Çin’e karşı “Çok Gizli” askeri tatbikat düzenliyor”

Anadolu Jet'in Ankara-Beyrut seferleri başladı

Türk Hava Yollarının (THY) markası Anadolu Jet'in Ankara ile Lübnan'ın başkenti Beyrut arasındaki seferleri başladı.

ABONE OL

Google News - Timeturk
02.07.2021 15:58:19
Anadolu Jet'in Ankara-Beyrut seferleri başladı

Türk Hava Yollarının (THY) markası Anadolu Jet'in Ankara ile Lübnan'ın başkenti Beyrut arasındaki seferleri başladı.

Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Beyrut'taki Uluslararası Refik Hariri Havalimanı'na bugün ilk uçuşunu gerçekleştiren Anadolu Jet uçağı, apronda su takı ile karşılandı ve uçağın kapısında 'hoş geldin töreni' düzenlendi.

Törene Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Ali Barış Ulusoy, Lübnan'ın Ankara Büyükelçisi Gassan Muallim, THY'nin Orta Doğu ve Kıbrıs Bölgesinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Mehmet Akay, Anadolu Jet Satış ve Pazarlama Müdürü Ahmet Yıldız ve THY Beyrut Ofisi Müdürü Hasan Hamdan katıldı.

THY Beyrut Ofisi Müdürü Hamdan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, THY'nin Lübnan seferlerini 1951'de başlattığını ve bu ülkeyle uçuşlarının 70 yılı geride bıraktığını söyledi.

Ankara-Beyrut seferlerine de bugün itibarıyla başladıklarını dile getiren Hamdan, Esenboğa Havalimanı ile Refik Hariri Havalimanı arasında perşembe ve pazar günleri olmak üzere haftada 2 direkt uçuş gerçekleştireceklerini ifade etti.

Hamdan, böylece İstanbul, Antalya, Muğla'nın Bodrum ve Dalaman ilçeleri, Adana ve Ankara ile Lübnan arasındaki haftalık uçuş sayısının 45'e yükseldiğini belirtti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş