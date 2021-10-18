Anadolu Isuzu zarardan kâra geçti

Anadolu Isuzu, 2021 yılının ilk 9 ayında 40,3 milyon TL kâr açıklarken, bu rakam geçen yılın aynı döneminde 36,3 milyon TL zarar yönündeydi. Anadolu Isuzu 2021 yılının üçüncü çeyreğine dair finansallarını paylaştı.

Şirket 2021 yılının ilk 9 ayında 40,3 milyon TL kâr açıklarken, bu rakam geçen yılın aynı döneminde 36,3 milyon TL zarar yönündeydi. Ocak-Eylül 2021 döneminde, net satışlar geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 114,2 artışla 1.485,42 milyon TL olarak gerçekleşirken; aynı dönemde yurt içi satışlar yüzde 103, ihracat satışları yüzde 139 artış gösterdi. FAVÖK tarafında yılın ilk 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 289 artışla 150 milyon TL'ye çıktı.

Bu dönemde yüzde 114 artan Net Hasılatla ile birlikte brüt kâr marjı geçen seneye göre, 55 baz puan iyileşerek yüzde 19,3 seviyesine çıkarken, FAVÖK marjı yüzde 10,1 olarak gerçekleşti.

2021 Eylül itibarıyla net işletme sermayesi ihtiyacı 66 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. 2020 sonunda yüzde 17 olan Net İşletme Sermayesi İhtiyacı/Net Satışlar oranı, önemli ölçüde iyileşerek 2021 Eylül sonunda yüzde 3 seviyesine geldi. Şirket'in 2020 sonunda 361 milyon TL olan Net Finansal Borç yükü, 2021 Eylül sonu itibarıyla 208 milyon TL seviyesine geriledi.

2021 yılının ilk dokuz ayında 2.676 adedi iç pazara, 626 adedi dış pazarlara olmak üzere, toplam 3.302 adet araç satılırken; 2020 aynı dönem ile karşılaştırıldığında Şirket'in toplam satış hacmi yüzde 88 arttı.

2021 yılı Ocak-Eylül dönemi üretim adedi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 47 oranında artarak 2.730 adet olarak gerçekleşti. Bu dönemde, küresel pandemi sebebiyle ve özellikle Avrupa pazarlarındaki gerileme hızının yavaşlamasına paralel olarak, ihracat satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 91 artış gösterdi. Anadolu Isuzu, bu yılı da Türkiye midibüs ihracatını lideri olarak kapatmayı hedefliyor. AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.