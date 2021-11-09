Anadolu Grubu tasarruf ve yatırımlara büyüdü

19 ülkede, 80’e yakın şirketi, 86 üretim tesisi, 6 Ar-Ge merkezi ve yaklaşık 80.000 çalışanı ile faaliyetlerine devam eden Anadolu Grubu, 2021 yılının ilk 9 ayında uyguladığı tasarruf tedbirleri ve yatırım hamlesiyle karlı bir dönem geçirdi.

Anadolu Grubu Holding, 2021 yılının ilk 9 aylık finansal dönemine dair konsolide bilançosunu Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıkladı.

Bilançoya göre 3. çeyrekte 301.308.000 TL net kar elde eden holdingin yılın ilk 9 ayındaki toplam net karı 1.183.778.000 TL'ye yükseldi.

Buna göre holdingin yılın 3. çeyreğindeki net karı bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 16 oranında artmış oldu.

Anadolu Grubu, 2020 yılının 3. çeyreğinde 258.638.000 TL net kar açıklamış, yılın ilk 9 ayını ise önceki dönemdeki zararlar nedeniyle 219.088.000 TL'lik konsolide net zarar ile kapatmıştı. Holding, 2020'nin ilk altı ayında 477.726.000 TL net zarar etmişti.

Gayrimenkul sektöründen çekilen şirketin faaliyetleri ise bira, meşrubat, perakende, tarım, otomotiv, kırtasiye, hızlı servis restoranı ve enerji olmak üzere 8 sektörde devam ediyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.