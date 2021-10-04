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TIMETURK / EKONOMİ / Amerikan dergisinden 1915 Çanakkale Köprüsü’ne özel ilgi

Amerikan dergisinden 1915 Çanakkale Köprüsü’ne özel ilgi

1915 Çanakkale Köprüsü, inşasında kullanılan ileri teknoloji ve üstün teknik özellikleriyle Amerikan haftalık dergisi Engineering News-Record'un (ENR) kapağında yer aldı. Dergi ayrıca, 1915 Çanakkale Köprüsü'ne 10 sayfalık özel bölüm ile yer verdi.

4 Saat Önce
2021-10-04 13:20:07
Amerikan dergisinden 1915 Çanakkale Köprüsü’ne özel ilgi

1915 Çanakkale Köprüsü iç basında olduğu kadar dış basında da büyük ilgi görüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 18 Mart 2017'de temeli atılan '1915 Çanakkale Köprüsü'nün büyük bölümü, 5 bine yakın çalışanla 24 saat aralıksız devam eden çalışmalar sonucu 4.5 yılda tamamlandı. 2023 metrelik orta açıklığıyla Cumhuriyet'in 100'üncü kuruluş yılını simgelediği gibi 'dünyanın en uzun orta açıklığa sahip asma köprüsü unvanı'nı da alacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nün 318 metre yüksekliğindeki kuleleri ise Çanakkale Deniz Zaferi'nin kazanıldığı tarih olan 18 Mart'ı simgeliyor. Köprünün araç geçiş yolunu oluşturacak toplam 87 tabliye blokundan 81'inin montajı tamamlandı. Artık geriye sadece 6 tabliye montajı kaldı. Asya ve Avrupa yakalarındaki kule ayaklarına getirilen ve birbirine kaynatılan 3'er tabliye bloğunun vinçle yukarıya kaldırılması sonrasında köprünün araç geçiş yolu Avrupa ve Asya kıtalarını birbirine bağlamış olacak. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışı da Zafer'in 107'nci yıl dönümünün kutlanacağı 18 Mart 2022'de yapılacak. Çanakkale Boğazı, artık 6 dakika gibi kısa sürede kesintisiz ulaşım imkanı sunacak.

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1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ ENGINEERING NEWS-RECORD DERGİSİNDE

Tamamlandığında dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsü unvanının sahibi olacak 1915 Çanakkale Köprüsü, inşasında kullanılan ileri teknolojiler ve üstün teknik özellikleriyle dünya basınının da sesini duyurdu. Dünya çapında bir mega proje olan 1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu, inşaat sektörünün lider yayını Engineering News-Record (ENR) dergisinin 27 Eylül-4 Ekim 2021 tarihli yeni sayısında 10 sayfalık özel bir bölüm ile yer aldı. Türk şirketlerinin de ön sıralarda yer aldığı ve her sene yayımlanan Dünyanın En Büyük Uluslararası Müteahhitleri listesi ile tanınan Engineering News-Record'un son sayısına damga vuran 1915 Çanakkale Köprüsü için 10 sayfalık özel bir bölüm hazırlandı. Köprü hakkındaki kapsamlı haberi hazırlamak için derginin kıdemli editörü Aileen Cho, Los Angeles'tan Çanakkale'ye gelerek yetkililerden bilgi aldı ve proje sahalarını yerinde ziyaret etti.

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YÜKSEKLİĞİ EYFEL'İ GEÇTİ

Çanakkale Deniz Zaferi'nin kazanıldığı gün olan 18 Mart'ı simgeleyen 318 metrelik yüksekliğiyle 1915 Çanakkale Köprüsü'nün kuleleri, Fransa'nın başkenti Paris'in simgesi olan ve 300 metre yüksekliğe sahip Eyfel Kulesi'ni geçti.

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2023 METRE ORTA AÇIKLIĞIYLA DÜNYANIN EN UZUNU OLACAK

1915 Çanakkale Köprüsü, tasarımındaki inceliklerle de dünyada ilk olmaya aday. Cumhuriyet'in 100'üncü kuruluş yıl dönümünü temsil eden 2023 metrelik orta açıklığıyla köprü tamamlanınca 'dünyanın en büyük orta açıklığına sahip asma köprüsü' unvanına sahip olacak. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün kule bağlantıları ve bağlantı unsurları, kırmızı-beyaz olacak. 318 metrelik yüksekliğiyle Çanakkale Deniz Zaferi'nin kazanıldığı tarih olan 3'üncü ayın 18'ini simgeleyen kulelerin üst kısmı da Seyit Onbaşı'nın Çanakkale Savaşları'nda namluya sürdüğü top mermisini temsil edecek şekilde olacak. 770'er metre kenar açıklıklarla toplam 3 bin 563 metre uzunluğundaki köprü, 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleriyle toplam 4 bin 608 metre geçiş uzunluğuna sahip. Gidiş ve geliş yolu 3'er şeritli olan köprü 45,06 metre genişlikte. Köprü tabliyesinin iki tarafında bakım onarım amacıyla kullanılacak yürüme yolları yer alıyor.

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1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu Projesi kapsamında 1 asma köprü, 2 yaklaşım viyadüğü, 4 betonarme viyadük, 6 alt geçit köprüsü, 38 üst geçit köprüsü, 5 köprü, 43 alt geçit, 115 çeşitli boyutlarda menfez, 12 kavşak (devlet yolu üzerindeki kavşaklar dahil), 4 otoyol hizmet tesisi, 2 bakım işletme merkezi, 6 ücret toplama istasyonu inşa ediliyor.

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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