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TIMETURK / EKONOMİ / Amerikalılar en çok neden tedirgin?

Amerikalılar en çok neden tedirgin?

Amerikan halkı üzerinde yapılan bir araştırma ilginç sonuçlar ortaya çıkardı. ABD'liler en çok neden endişe duyuyor? Pandemi mi ülkenin ekonomik durumu mu?

3 Saat Önce
2022-01-10 22:46:56
Amerikalılar en çok neden tedirgin?

ABD'de yapılan anket ülke vatandaşlarının ekonomik görünümüne ve pandemi sürecine bakış açısına yönelik durumu ortaya çıkardı.

İşte sözkonusu araştırma ve ortaya çıkan ilginç sonuçlar....

ABD'de yapılan bir ankette, ülkedeki ekonomik durumdan duyulan endişenin Kovid-19 salgınının önüne geçerek ilk sıraya yerleştiği ortaya çıktı.
AP-NORC Halkla İlişkiler Araştırma Merkezi tarafından yapılan ankette katılımcılara, mevcut hükümetin 2022'de hangi sorunlara öncelik vermesi gerektiği soruldu.

Amerika'da gidişat nasıl?

Ankete katılanların yüzde 68'i ekonomik gidişatı liste başına koyarken, iki yıldır ülke gündemindeki yerini koruyan Kovid-19 salgınıyla mücadele ise yüzde 37 ile ikinci sırada kaldı.

Amerikalılar neden şikayetçi?

Katılımcıların yüzde 14'i artan enflasyona işaret etti, geçen yıl yapılan benzeri ankette enflasyon kaygısının yüzde 1'de kaldığına dikkat çekildi.
Ankette, göçmenlik sorunu yüzde 32 ile üçüncü sırada yer alırken, bunu yüzde 30 ile sağlık hizmetleri ve yüzde 26 ile siyasi sorunlar izledi.Ülke genelinde 2-7 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilen ankete 1089 ABD vatandaşı katıldı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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