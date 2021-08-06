DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Borsa ve döviz kazandırdı, altın kaybettirdi
İsrail askerlerinin Batı Şeria'daki gösteriye müdahalesinde bir Filistinli hayatını kaybetti
Su, kaybettiğimiz sıvıya karşı en iyisi mi?
Afgan hükümeti: İran sınırında kontrolü Taliban'a karşı kaybettik
Bisiklet İnisiyatifi Projelerine Devam Ediyor
7 şehirden Türk kahvesi belgeseli
Ermenistan askerleri, Nahçıvan'daki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı
ANALİZ: Sosyal medya felsefesi
İran, Afganistan ile sınır kapısını kapattı
Düzce'de Akıllı Bisiklet Paylaşım Sistemi (DÜBİS) Hizmete Başladı
Osmaniye'de çıkan orman yangınına müdahale
Küçük Erdem'in Bisiklet Hayali Gerçeğe Dönüştü
Körfez Akıntısı'nın ortadan kalkması ciddi bir iklim felaketine yol açabilir
Öcalan'ın 7 avukatına dava; iddianameden ayrıntılar...
Nahda Hareketi’nden 'ABD'li şirketle anlaşma' iddialarına yanıt

TIMETURK / EKONOMİ / Amerika'lı dev şirketler ofise dönüşü erteledi

Amerika'lı dev şirketler ofise dönüşü erteledi

E-ticaret devi Amazon çalışanlarının ofise dönüş tarihini Ocak 2022'ye, ülkenin büyük bankalarından Wells Fargo ile varlık yönetim firması BlackRock ise ekime erteledi.

12 Saat Önce
2021-08-06 09:20:48
Amerika'lı dev şirketler ofise dönüşü erteledi

GOOGLE NEWS'TE BİZİ TAKİP EDİN

Amazon, BlackRock ve Wells Fargo gibi ABD'li büyük şirketler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Delta varyantının etkisiyle hızla artan vaka sayıları sonucu ofise dönüş tarihlerini erteleme kararı aldı.

Delta varyantının ABD'de de hızla yayılmasıyla şirketler de ofislere dönüş tarihlerini gözden geçirmeye başladı.

ABD'li e-ticaret devi Amazon'un ülkedeki kurumsal çalışanlarıyla paylaştığı bilgiye göre, daha önce 7 Eylül olarak duyurulan ofise dönüş tarihi 3 Ocak 2022'ye ertelendi.

Şirket, Kovid-19 salgınıyla ilgili yerel koşulların yakından izlenmeye devam edildiğini bildirdi.

ABD'nin büyük bankalarından Wells Fargo da çalışanlarının 4 Ekim'e kadar evden çalışacağını duyurdu. Banka daha önce çalışanlarının ofise dönüş tarihini 7 Eylül olarak açıklamıştı.

Varlık yönetim firması BlackRock ise delta varyantının ofise dönme konusunda endişe uyandırdığını belirterek, uzaktan çalışma uygulamasının 1 Ekim'e kadar uzatıldığını bildirdi.

ABD'de geçen hafta da Google'ın ana kuruluşu Alphabet, evden çalışma uygulamasının 18 Ekim'e kadar uzatılacağını açıklamıştı. Ayrıca Alphabet ve ABD'li bir diğer teknoloji şirketi Facebook çalışanları için aşı zorunluluğu getirmişti.

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, ABD'de virüs bulaşanların sayısı 35 milyon 335 bin 990'a ulaşırken, son 24 saatte ölenlerin sayısı 486 artarak 614 bin 815'e yükseldi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş