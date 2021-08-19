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TIMETURK / EKONOMİ / Amazon hisseleri düştü, Bezos zenginler listesinde ilk sırayı kaptırdı

Amazon hisseleri düştü, Bezos zenginler listesinde ilk sırayı kaptırdı

Amazon hisselerinde 14 günde yüzde 11'lik düşüş kaydedilirken, patronu Jeff Bezos da dünyanın en zenginleri listesinde ilk sırayı Tesla'nın patronu Elon Musk'a kaptırdı.

1 Saat Önce
2021-08-19 17:23:32
Amazon hisseleri düştü, Bezos zenginler listesinde ilk sırayı kaptırdı

ABD'de kısıtlamaların önceki dönemlere göre gevşetilmesi pandemi döneminde yükselen e-ticaret ivmesinin yavaşlamasına yol açarken, son günlerde Amazon hisselerinde düşüş dikkat çekiyor.

2018 Temmuz ayından bu yana ilk kez şirketin satışları analistlerin beklentilerinin altında kaldı. Bu durum şirketin hisselerindeki düşüş ivmesini destekledi.

Şirketin hisseleri 14 günde yüzde 11 civarında gerileme kaydederken, şirketin değeri de 195 milyon dolar azalmış oldu.

Hissedeki bu düşüş şirketin patronu Jeff Bezos'un servetine de yansıdı. Bezos'un serveti bir günde 2,1 milyar dolar gerileyerek 186,6 milyar dolar oldu. Bezos'un serveti yılbaşından bu yana ise 3,7 milyar düşüş kaydetti.

Böylelikle Bezos dünyanın en zenginleri listesinde yerini Tesla'nın patronu Elon Musk'a kaptırdı. Musk'ın serveti yılbaşından bu yana 18,3 milyar dolar artarak 188 milyar dolara yükseldi.

BloombergHT

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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