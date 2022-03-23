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TIMETURK / EKONOMİ / Amazon'dan Türkiye çıkartması

Amazon'dan Türkiye çıkartması

Amazon, 100 milyon doların üzerinde yatırımla Türkiye'de lojistik üssü kuracağını, üs ile birlikte bir yılda 1000'den fazla istihdam yaratmayı planladığını duyurdu

51 Dakika Önce
2022-03-23 18:00:58
Amazon'dan Türkiye çıkartması

Amazon'dan yapılan açıklamada, şirketin Türkiye'de kuracağı ilk lojistik üssün 2022 sonbaharında İstanbul Tuzla'da hizmete gireceği belirtildi.

TÜRKİYE LOJİSTİK ÜSSÜ OLUYOR


Açıklamada, lojistik üssü için mühendislik, insan kaynakları, muhasebe, operasyon ve bilgi işlem gibi merkez fonksiyonları için işe alım süreçlerinin başlatıldığı, müşteri hizmetleri ve lojistik ekipleri için alımlar ise önümüzdeki aylarda başlayacağı belirtildi. Açıklamada yer alan bilgiye göre Amazon Türkiye'de bugüne kadar 500'ü aşkın kişiye istihdam yarattı.
Amazon'dan yapılan açıklamada, şirketin Türkiye'de kuracağı ilk lojistik üssün 2022 sonbaharında İstanbul Tuzla'da hizmete gireceği belirtildi. Şirket lojistik üssü ile satış ortaklarının ve KOBİ'lerin hem yurtiçi hem de ihracat operasyonlarını desteklemeyi hedefliyor. .

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