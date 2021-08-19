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TIMETURK / EKONOMİ / Amazon, büyük perakende mağazaları açmayı planlıyor

Amazon, büyük perakende mağazaları açmayı planlıyor

ABD'li e-ticaret devi Amazon'un, ABD'de fiziki olarak hizmet verecek büyük perakende mağazaları açmayı planladığı bildirildi.

30 Dakika Önce
2021-08-19 19:42:12
Amazon, büyük perakende mağazaları açmayı planlıyor

The Wall Street Journal'ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde, Amazon'un giyim, ev eşyası, elektronik ve diğer alanlardaki satışlarını genişletmesine yardımcı olacak bir adım atmayı düşündüğü kaydedildi.

e-ticaret devinin ABD'de fiziki olarak büyük perakende satış mağazaları açmayı planladığı belirtilen haberde, Amazon'un ilk büyük mağazalarından bazılarının Ohio ve Kaliforniya'da açılmasının beklendiği bildirildi.

Haberde, mağazaların 2 bin metrekarenin üzerinde bir büyüklüğe sahip olacağı ve tanınmış markaların ürünlerinin satılacağı aktarıldı.

Hangi markaların satışa sunulacağının belli olmadığına işaret edilen haberde, Amazon'un kendi markasına ait ürünlerin de satılacağı bildirildi.

Haberde, Amazon'un kendi markasıyla giyim, mobilya ve elektronik aletler de dahil çok sayıda ürün sattığı anımsatılarak, söz konusu planların henüz nihai olmadığı ve değişebileceği kaydedildi.

Jeff Bezos tarafından 1994'te çevrim içi kitap satışı yapan site olarak kurulan Amazon, açtığı kitap mağazaları ve gıda ürünleri satan market zincirleriyle perakende satış sektöründe fiziksel olarak yer edinmeye başlamıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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