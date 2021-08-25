Alüminyum fiyatları 3 yılın zirvesinde

Alüminyum fiyatları arz sıkıntılarının etkisiyle 3 yıldan fazla sürenin en yüksek seviyesine çıktı

Alüminyum bu sene yüzde 32 yükselerek Londra Metal Borsası'nda en çok yükselen ikinci metal oldu.

Küresel ekonomik toparlanma alüminyum fiyatlarının yükselişinde etkili oluyor. Diğer yandan en büyük üretici olan Çin'in emisyon azaltımı hedeflerinden dolayı alüminyum üretiminde azaltmaya gideceği beklentisi de fiyatları artıyor.

Londra Metal Borsası'nda alüminyum bugün yüzde 0.5 artışla ton başına 2,629 dolardan işlem görerek Nisan 2018'den beri en yüksek seviyeye çıktı.

Şangay'da metal yüzde 1.4 artarak ton başına 20,705 yuanla 2008'den beri en yüksek seviyeye çıktı. Bakır ve çinko ise bugün düşüşte.

Jamaica'daki bir alüminyum rafinerisinde çıkan yangının fiyatları daha da yükseltebileceğini belirtiliyor.

BloombergHT

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.