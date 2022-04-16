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TIMETURK / EKONOMİ / Altınla kaplanan kayısı; kilosu 10 bin lira

Altınla kaplanan kayısı; kilosu 10 bin lira

Malatya'da bir işletmeci, kayısıyı yenilebilir altın ile kaplayarak kilosu 10 bin liradan satışa çıkardı.

1 Saat Önce
2022-04-16 21:27:21
Altınla kaplanan kayısı; kilosu 10 bin lira

Malatya'nın simgesi, yıllık ortalama 400 bin ton hasadı ile 50 bin ailenin geçim kaynağı olan kayısı, kent ve ülke ekonomisine katkı sağlıyor.

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Yıllık ortalama 90 bin ton kuru kayısı ihracatının gerçekleştiği Malatya'da, katma değeri yükseltmek isteyen bir esnaf, kayısıyı yenilebilir altın ile kaplayarak, satışa sundu.

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Altın kaplama kayısının tanesini 200 lira, kilosunu ise 10 bin liradan satışa çıkardığını anlatan işletmeci Yusuf Güzel, "Biz kayısıya daha büyük bir değer katarak yenilebilir altın ile bütünleştirdik.

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Yaptığımız çalışma sonunda elde ettiğimiz altınlı kayısı yeni bir ürün. Daha lezzetli, daha farklı bir inovasyon ile değerli olan ürünümüze daha büyük bir değer kattık.

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Altın kaplama kayısının kilosunu 10 bin liradan satışa çıkardık. İsteyene tane olarak satıyoruz. Tanesi de yaklaşık 200 liraya tekabül ediyor" dedi.

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DHA .

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