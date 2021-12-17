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TIMETURK / EKONOMİ / Altının yükselişi sürüyor! Gram altın 980'e dayandı

Altının yükselişi sürüyor! Gram altın 980'e dayandı

Altın fiyatlarındaki yükseliş sürüyor. Gram altın ise dolar/TL ve küresel altın fiyatlarındaki yükselişle 900 TL'nin üzerini gördü. Gram altın saat 14:50 itibariyle 972 TL civarında işlem görüyor.

7 Saat Önce
2021-12-17 09:46:21
Altının yükselişi sürüyor! Gram altın 980'e dayandı

Altın, piyasalardaki Fed belirsizliğinin kalkmasıyla bu haftayı kazançla kapatmaya doğru ilerliyor.

Gram altın ise dolar/TL ve küresel altın fiyatlarındaki yükselişle 900 TL'nin üzerini gördü.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Gram altın, küresel altın fiyatlarının 1.800 doları görmesi ve dolar/TL'nin 15,50'nin üzerindeki seviyelerde işlem görmesiyle saat 14:50 itibariyle 972 TL civarında bulunuyor.

Çeyrek altın ise 1.594 lira, Cumhuriyet altını da 6.494 liradan satılıyor.

Hafta başından bu yana 110 TL yükselen gram altın, haftaya 795 TL civarında başlamıştı.

Fed toplantısı öncesinde 1.760 dolara civarına gerileyen ons altın, Fed toplantısının yarattığı belirsizliğin kalkmasıyla son kayıplarını silerek haftayı 1.809 dolar civarında kapatmaya hazırlanıyor.

Saat 14:50 itibariyle serbest piyasada altın alış ve satışları şöyle:

Ekran Resmi 2021-12-17 14.48.37

Ekran Resmi 2021-12-17 14.48.44

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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