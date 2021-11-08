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TIMETURK / EKONOMİ / Altının primlenme oranı dolardan yüksek olacak mı?

Altının primlenme oranı dolardan yüksek olacak mı?

Türkiye’de yatırımcıların ilk gözdelerinden birisi olan gram altında bu yıl sonu itibariyle değerlenme oranının yüzde 20 seviyesinde olması bekleniyor.

2 Saat Önce
2021-11-08 11:36:28
Altının primlenme oranı dolardan yüksek olacak mı?

TIMETURK

Yıl içerisinde yatırımcıların fazla heyecanlandırmayan altında stabil seyrin bu ay da devam etmesi beklentisi hakim. Bu hafta uluslararası piyasalara bakıldığında altının ons fiyatında görülen tepki yönlü alımların bir canlanma göstermediği gözleniyor. Uzmanlar, altın için kritik seviyenin 1.800 dolar olduğunu belirtirken, doların değerlenmesinden kaynaklı küçük çaplı bir hareketliliğin yaşanabileceğine dikkat çekiyor. Kasımın ikinci haftasında ise dolardaki yükselişe paralel bir seyir izlemesi altının da yönünü belirleyecek. Piyasa analistleri yaptıkları değerlendirmede, “İç piyasalarda gram/TL fiyatında ise dolar/TL'deki yükseliş hareketinin etkisiyle çıkış sürüyor. Altının ons fiyatı için 1.834, gram/TL fiyatı için 568 seviyeleri çıkışın devamı için izlenebilecek noktalar” ifadelerini kullanıyor.

Görünen o ki, altının gidişatı doların değer endeksine paralel ilerliyor. Önümüzdeki günlerde Çin kaynaklı global ölçekli olumsuz bir şirket haberi gelmezse altında büyük bir sürpriz beklentisi görünmüyor. Türkiye'de ise dolar kuruyla ilgili yılsonu beklentilerine paralel bir fiyatlamanın görüleceğini söyleyebiliriz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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