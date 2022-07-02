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TIMETURK / EKONOMİ / Altının ons fiyatı geriledi

Altının ons fiyatı geriledi

Altının ons fiyatı, düşüş eğilimini üst üste beşinci güne taşımasının ardından 1.800 dolar seviyesinin altına indi.

3 Dakika Önce
2022-07-02 01:00:14
Altının ons fiyatı geriledi

Dün, altının ons fiyatındaki gerilemeye paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,3 azalışla 969,9 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de değer kaybıyla başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışının 0,5 altında 965 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.586 lira, Cumhuriyet altını da 6.445 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,7 altında 1.794 dolardan işlem görüyor.

Analistler, küresel bazda gerileyen tahvil faizlerine karşın reel getirilerin hala düşüş eğilimine girmemesinin altının ons fiyatını baskıladığını söyledi.

Küresel merkez bankalarının sıkılaştırıcı politikaları sonrası artan resesyon tehlikesinin dolar talebini beslediğini aktaran analistler, söz konusu durumun bir süre daha yatırımcıların altına yönelik iştahını olumsuz etkileyebileceğini dile getirdi.

Analistler, açıklanacak makroekonomik verilerdeki işaretlerin resesyona ilişkin beklentilere paralel altının ons fiyatında da oynaklığı artırabileceğini ifade etti. AA

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