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TIMETURK / EKONOMİ / Altının kilosu 498 bin 850 liraya yükseldi

Altının kilosu 498 bin 850 liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 498 bin 850 liraya yükseldi

11 Dakika Önce
2021-10-04 16:46:13
Altının kilosu 498 bin 850 liraya yükseldi

Altın piyasasında, en düşük 498 bin 750 lira, en yüksek ise 501 bin 900 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,05 artışla 498 bin 850 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 143 milyon 110 bin 471,68 lira, işlem miktarı ise 286,48 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 176 milyon 280 bin 464,74 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Halkbank, İstanbul Altın Rafinerisi, Akbank ve IAR Döviz ve Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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