Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 975 bin 450 liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 968 bin lira, en yüksek 983 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,09 azalarak 975 bin 450 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 618 milyon 871 bin 527,92 lira, işlem miktarı ise 1.665,32 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 1 milyar 693 milyon 803 bin 2,39 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, İar Döviz ve Kıymetli Madenler, Rona Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti şeklinde sıralandı. AA .