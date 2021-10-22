DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Avrupa'da en çok elektrikli/hibrit otomobiller satılıyor
Bu şehirde 7'den 70'e herkes pedal çeviriyor
Suriye görüşmelerinde hayal kırıklığı
Yasin Hacıoğlu: Gram altın da yeni Zirveler!
Tel Rıfat'ta YPG/PKK ve Esed karşıtı protesto
Ukrayna’dan Almanya’ya: Net olun
Savunma ve havacılık sektörü ihracatta hedef büyütüyor
Cezayir esas diline dönüyor; Fransızca’ya son!
Çin cevizine ihtiyacımız yok
Ekmeğe zam mı geldi? İstanbul'da ekmek 2.5 lira mı oldu?
İsrail’den Filistinli tutukluların koğuşlarına baskın ve saldırı
TRT Genel Müdürü Sobacı: Batı merkezli, dayatmacı kültürel sese tek alternatif Türk dünyası olacak
Türkiye-Afrika ticareti 9 ayda 20,7 milyar dolara ulaştı
Hürrem Sultan'ın portresi İngiltere'de açık artırmayla satılacak
Taşeron işçi kadro | Taşeron işçilere kadro verilecek mi? Taşeron işçiler kadroya alınacak mı?

TIMETURK / EKONOMİ / Altının kilogramı 555 bini aştı

Altının kilogramı 555 bini aştı

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 555 bin 50 liraya çıktı.

2 Saat Önce
2021-10-22 16:40:13
Altının kilogramı 555 bini aştı

Altın piyasasında, en düşük 540 bin 100 lira, en yüksek ise 557 bin 900 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,50 artışla 555 bin 50 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 485 milyon 5 bin 276,29 lira, işlem miktarı ise 2.779 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 487 milyon 618 bin 132,14 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Yapı Kredi Bankası, Nil Kıymetli Madenler, Atanur Kuyumculuk, Rona Döviz Kıymetli Maden ve Vakıf Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

SON VİDEOLAR

Görüş Bildir Bizimle Paylaş