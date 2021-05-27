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Altının kilogramı 514 bin 600 liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 514 bin 600 liraya geriledi.

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Google News - Timeturk
27.05.2021 18:13:59
Altının kilogramı 514 bin 600 liraya geriledi

Altın piyasasında, en düşük 513 bin lirayı, en yüksek ise 518 bin 200 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,4 azalarak 514 bin 600 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 338 milyon 367 bin 381,02 lira, işlem miktarı ise 657,79 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 351 milyon 805 bin 812,84 lira oldu. Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Nil Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Altınbaş Kıymetli Madenler Borsası, Halkbank şeklinde sıralandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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