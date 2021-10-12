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TIMETURK / EKONOMİ / Altının kilogramı 509 bin 900 liraya yükseldi

Altının kilogramı 509 bin 900 liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 509 bin 900 liraya yükseldi.

2 Gün Önce
2021-10-12 16:57:53
Altının kilogramı 509 bin 900 liraya yükseldi

Altın piyasasında, en düşük 509 bin 100 lira, en yüksek ise 510 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,78 artışla 509 bin 900 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 301 milyon 16 bin 652,07 lira, işlem miktarı ise 595,01 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 309 milyon 343 bin 683,12 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Nil Kıymetli Madenler, Troy Kıymetli Madenler, Gram Kıymetli Madenler ve Yapı Kredi Bankası şeklinde sıralandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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