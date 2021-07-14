DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

TYB İstanbul'da 15 Temmuz Şiir Şöleni
İsrail hapishanesindeki 4 Filistinli açlık grevine başladı
Sağlık çalışanlarına hastane bahçesinde sürpriz!
MHP'den CHP'ye 'Türkgün' tepkisi
Nedim Şener CHP'li Özcan'a tazminat ödeyecek, Şener'den karara tepki
Galatasaray-PSV maçının bilet fiyatları belli oldu
41 yıllık saat tamircisi Ebu Yahya'nın dükkanı müze gibi
Altının kilogramı 503 bin 700 liraya yükseldi
Avrupa Merkez Bankası'ndan 'dijital Avro' projesi
İHH Kurban ekipleri yola çıktı
ABD'li uzman Doran: YPG, PKK'dır; ABD'nin işbirliği yanlış
Ahmet Kural hapis yatacak mı? Ahmet Kural cezaevine girecek mi?
Cinsel ilişkiden sonra abdest almadan oruç tutulur mu? Cünüplük hangi durumlarda orucu bozar?
Yılda 300 gün uyuyor, ailesi uykusunda yıkayıp besliyor
Türk Telekom, Tivibu'yu yazlıklara taşıyor

TIMETURK / EKONOMİ / Altının kilogramı 503 bin 700 liraya yükseldi

Altının kilogramı 503 bin 700 liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 503 bin 700 liraya yükseldi.

1 Saat Önce
2021-07-14 17:13:20
Altının kilogramı 503 bin 700 liraya yükseldi

GOOGLE NEWS'TE BİZİ TAKİP EDİN

Altın piyasasında, en düşük 501 bin 500 lirayı, en yüksek ise 504 bin 400 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,7 artarak 503 bin 700 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 242 milyon 996 bin 183,48 lira, işlem miktarı ise 484,65 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 244 milyon 445 bin 507,96 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, NMGlobal Kıymetli Madenler, Nil Kıymetli Madenler, Halkbank, Osmanlı Döviz ve Altın Yetkili Müessese şeklinde sıralandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş
İHH
İHH