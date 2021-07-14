Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 503 bin 700 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 501 bin 500 lirayı, en yüksek ise 504 bin 400 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,7 artarak 503 bin 700 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 242 milyon 996 bin 183,48 lira, işlem miktarı ise 484,65 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 244 milyon 445 bin 507,96 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, NMGlobal Kıymetli Madenler, Nil Kıymetli Madenler, Halkbank, Osmanlı Döviz ve Altın Yetkili Müessese şeklinde sıralandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.