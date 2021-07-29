Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 496 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 496 bin lirayı, en yüksek ise 499 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,40 artarak 496 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 359 milyon 269 bin 516,03 lira, işlem miktarı ise 720,89 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 373 milyon 923 bin 234,47 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi şeklinde sıralandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.