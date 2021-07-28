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TIMETURK / EKONOMİ / Altının kilogramı 494 bin liraya yükseldi

Altının kilogramı 494 bin liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 494 bin liraya yükseldi.

33 Dakika Önce
2021-07-28 16:48:10
Altının kilogramı 494 bin liraya yükseldi

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Altın piyasasında, en düşük 494 bin lirayı, en yüksek ise 497 bin 590 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,40 artarak 494 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 952 milyon 994 bin 750,26 lira, işlem miktarı ise 1.923,65 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 962 milyon 216 bin 310,09 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Gram Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi şeklinde sıralandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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