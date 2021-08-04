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TIMETURK / EKONOMİ / Altının kilogramı 493 bin liraya yükseldi

Altının kilogramı 493 bin liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 493 bin 350 liraya çıktı.

1 Gün Önce
2021-08-04 17:41:35
Altının kilogramı 493 bin liraya yükseldi

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Altın piyasasında, en düşük 489 bin 100 lirayı, en yüksek ise 493 bin 350 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,3 artışla 493 bin 350 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 240 milyon 973 bin 715,07 lira, işlem miktarı ise 495,61 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 245 milyon 465 bin 595,38 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler Yetkili Müessesi, Nadir Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti Yetkili Müessesi ve Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi AŞ şeklinde sıralandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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