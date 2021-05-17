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Altının kilogramı 493 bin liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 493 bin liraya yükseldi.

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Google News - Timeturk
17.05.2021 16:55:47
Altının kilogramı 493 bin liraya yükseldi

 Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 493 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 488 bin 500 lirayı, en yüksek ise 498 bin 750 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,6 artarak 493 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 527 milyon 755 bin 863,59 lira, işlem miktarı ise 1.067,23 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 571 milyon 21 bin 581,86 oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Halkbank, Vakıf Katılım Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler, Yıldız Döviz ve Yetkili Müessese şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

Ekran Resmi 2021-05-17 16.55.29

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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