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Altının kilogramı 480 bin liraya geriledi

TIMETURK / EKONOMİ / Altının kilogramı 480 bin liraya geriledi

Altının kilogramı 480 bin liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 480 bin liraya geriledi.

2 Saat Önce
2021-08-16 16:40:25
Altının kilogramı 480 bin liraya geriledi

Altın piyasasında, en düşük 487 bin lirayı, en yüksek ise 480 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,85 azalışla 480 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 745 milyon 538 bin 555,32 lira, işlem miktarı ise 1.530,15 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 761 milyon 844 bin 439,87 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler Yetkili Müessesi, İstanbul Altın Rafinerisi, Gram Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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