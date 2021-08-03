Altının gram fiyatı düştü

Altının gram fiyatı, düşüş eğilimini üst üste üçüncü güne taşımasının ardından 484,1 lira seviyesinde işlem görüyor

Dün dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 1,3 altında 487 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de değer kaybıyla başlayarak 482,9 lira ile 7 Mayıs'tan bu yana en düşük seviyesini görmesinin ardından, saat 11.10 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,6 azalışla 484,1 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 795 lira, Cumhuriyet altını da 3.250 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 1.810 dolardan alıcı buluyor. Analistler, ABD tahvillerine yönelik artan talebin altının ons fiyatını baskıladığını kaydederek, dolar kurundaki gerilemenin de yurt içinde altın fiyatlarındaki düşüşte etkili olduğunu bildirdi.

Altın yatırımcıları düşük reel faizden umutlu

Öte yandan BloombergHT'nin haberine göre altın fiyatları cuma günü açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verisi öncesinde yatay bir seyir izlerken bazı analistler ABD Hazine tahvillerinin reel faizlerinin tüm zamanların en düşüğüne gerilemesiyle ons altının 1.900 dolara ulaşabileceğini söylüyor

Altın cuma günü açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verisi öncesinde yatay bir seyir izlerken piyasadaki bazı analistler tahvil faizlerindeki gerilemeyle altın fiyatlarının 1.900 dolara çıkabileceğini söylüyor. Gram altın ise Dolar/TL 'deki düşüşle beraber 490 TL'nin altına geriledi.

Fed'in istihdam piyasasının varlık alımı azaltımı kararında ana faktörlerden biri olacağını vurgulamasından sonra altın yatırımcıları 120 milyar dolarlık varlık alımı programının kaderini öğrenmek için Cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisini yakından takip edecek.

SAV Markets Kurucusu Shyam Devani'ye göre, 10, 5 ve 2 yıllık ABD Hazine tahvillerinin reel faizlerinin tüm zamanların en düşüğüne gerilemesiyle altın fiyatları 1.900 dolara ulaşabilir. Orta vadede altın için yükselişe işaret eden bir görünüm olduğunu belirten Devani, delta varyantı vakalarındaki yükselişin merkez bankalarını daha uzun süre güvercin kalmaya zorlayabileceğini ve bu durumda altın fiyatlarının 2.100 doları bile görebileceğini belirtti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.