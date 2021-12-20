Altının fiyatını kim belirliyor? En çok altını olan ülke kim? Türkiye'nin ne kadar altını var?

Altının gram fiyatı bugün 1000 TL bandını geçti. Altın fiyatları nasıl belirleniyor? Türkiye'nin altın rezervi ne kadar? En fazla hangi ülkenin altını bulunuyor?

Altının gram fiyatı bugün 1000 TL bandını geçti. Altın fiyatları nasıl belirleniyor? Türkiye'nin altın rezervi ne kadar? En fazla hangi ülkenin altını bulunuyor?



Altının fiyatı yedel dinamiklere göre belirlenmiyor. Hatta tüm dünyada aynı paralellikte belirlenen bir meta değil. Uluslararası alanda işlem gören altın bir borsa kapandığında bir diğerinde o da kapandığında dünyanın bir diğer ucundaki borsada alınıp satılan bir meta konumunda.24 saat aktif işleme tabi.

Global konjonktürdeki hareketlilik ile altın fiyatı yakından etkili.

Altının fiyatını kim belirliyor?

Altının fiyatını kim ya da kimler belirlediği hususunda söylenecek konu; altını elinde bulunduran ve çoğunluğa sahip ülke ve kurumlardan söz edebiliriz.Bugün Amerika bu grubun başını çekiyor.

Altına olan arz ve talep fiyatın oluşmasında etkili faktör. Talep fazlalaştıkça fiyatı da aynı oranda artış gösteriyor.Bu konuda konjonktürel gelişmeler, ülkelerdeki enflasyonun varlığı ve oranı ile birlikte küresel faiz oranları da altının seyrinde öncü.

Hangi ülkenin ne kadar altın rezervi var?

Dünya Altın Konseyi ülkelerin altın rezervleri miktarlarını açıkladı. Türkiye, Nisan ayında da en yüksek altın rezervine sahip ülkeler arasında yerini korudu.

KAZAKİSTAN

Altın rezervi büyüklüğü: 395,8 ton

TAYVAN

Altın rezervi büyüklüğü: 423,6 ton

ECB

Altın rezervi büyüklüğü: 504,8 ton

TÜRKİYE

Altın rezervi büyüklüğü: 512,6 ton

HOLLANDA

Altın rezervi büyüklüğü: 612,5 ton

HİNDİSTAN

Altın rezervi büyüklüğü: 695,3 ton

JAPONYA

Altın rezervi büyüklüğü: 846 ton

İSVİÇRE

Altın rezervi büyüklüğü: 1.040 ton

ÇİN

Altın rezervi büyüklüğü:1.948,4 ton

RUSYA

Altın rezervi büyüklüğü: 2.295,4 ton

FRANSA

Altın rezervi büyüklüğü: 2.436,3 ton

İTALYA

Altın rezervi büyüklüğü: 2.451,8 ton

IMF

Altın rezervi büyüklüğü: 2.814 ton

ALMANYA

Altın rezervi büyüklüğü: 3.362,4 ton

ABD

Altın rezervi büyüklüğü: 8.133,5 ton

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.