Kıdemli Analist Youtube kanalı, gram altın ne olacak sorusuna cevap verdi. “Altının fişini çeken rapor! “Büyük çöküş yakın” başlıklı yayında Kıdemli Analist, “Algıya yenik düşmeyin ve aylık bazda zaten satış sinyallerinin net olduğunu görebiliyorsunuz. Yani bu gidiş iyi bir gidiş değil' dedi.

Altın fiyatları serbest piyasada sert düşüşünü sürdürüyor. ONS altın tarafında ise son 3 haftanın en yüksek seviyesine ulaştıktan sonra düşüş kaydederek dün öğleden sonra 1787 dolar seviyesinde işlem gördü. Altın fiyatları tüm dünyanın yakından takip ettiği Jackson Hole toplantısında çıkacak kararlar gram altın fiyatları tarafından belirleyici olacak.

ALTIN FİYATLARI KISA VE ORTA VADEDE POPÜLİZM SEYRİNİ YİTİRDİ

Kıdemli Analist Youtube kanalı altın fiyatlarıyla ilgili önemli gelişmeleri yatırım tavsiyesi olmadan teknik analizinde değerlendirdi. “Altının fişini çeken rapor! “Büyük çöküş yakın” başlıklı yayında Kıdemli Analist, “Algıya yenik düşmeyin ve aylık bazda zaten satış sinyallerinin net olduğunu görebiliyorsunuz. Yani bu gidiş iyi bir gidiş değil. En önemlisi yurt içinde küçük ve orta ölçekli yatırımcıların merakla takip ettiği ve çok severek yatırım yapmayı sevdiği gram altına geldiğimizi 480 liranın altına tekrardan inişimizi gerçekleştirdik. Düşüş bitti mi hayır düşüşte yeni bir dalga başlıyor. Son 3 güne baktığımızda 490 liranın üzerinde kapanış görmediğimiz sürece sıkıntılı süreç devam eder ve bu görüntü hakim diye de belirtmiştim. Yatırım tavsiyesi olmadan. Ve görüldüğü gibi 490 liranın üzerinde kapanış gelmedi. Son tepede 490 lirada kaldı ve bizleri yine yanıltmadı. Her zaman için söylüyorum, arkadaşlar duygusal davranmayın yani düşmez diye bir şey yok. Altın, kısa ve orta vadede popülizm seyrini yitirdi. Bunu artık kabul edeceğiz. Şöyle orta vadede uzun vadede değerlendirecek olduğumuzda 200 liradan 540 liraya uzanan bir yolculuğu var. Yani bu süreç çok aşırı sert. O yüzden şu anda ana trende baktığımızda 390 lira seviyelerini teknik anlamda hedef kılıyor. Yükseliş trendi bozuldu.” dedi.

GRAM ALTIN FİYATLARINDA KAYDA DEĞER GÖRÜNTÜ YOK

Gram altın tarafında yükseliş için kayda değer bir görüntü olmadığını belirten analist, “Son 3 günü değerlendirme yapacak olduğumuzda 1800 üzerinde kalıcılık göremedik. Yani bu seviyelerin üzerinde kalıcılık görmemiz için 1805 doların üzerinde günlük ve haftalık kapanışlara ihtiyacımız var dedik ve bu kapanışı yaptırmadılar en son tepede.” ifadelerini kullandı.

Gram altın fiyatı için takip edilmesini gereken noktayı veren teknik analiz uzmanı Kıdemli Analist, “Geri çekilme konusunda gram altın haftalık bazda grafiğini incelediğimizde işler hiç de iyi gitmiyor. Tepe seviyeleri düşüyor göstergelerde yani bu da satış baskısını derinleştiriyor. Uzun bir süredir uyarıyorum aşağıda bir boşluk olan bir fiyat alanı var. Bu alana dikkat edeceğiz dedik. 430 405 lira aralığı bizi korkutmadı diye söyledik. İlk takip edeceğimiz destek noktası yatırım tavsiyesi olmadan 465 lira.” değerlendirmesinde bulundu.

ALTIN FİYATLARI SERT DÜŞÜŞ İÇİN ALAN AÇIYOR

Teknik analizler veren Kıdemli Analist kanalının yorumu şöyle:

“Altının grafiğine baktığımızda hem ons bazında hem gram altın bazında kısa ve orta vadede çok sıkıntılı bir sürece giriyoruz. Sıkıntı derken elinde bulunduranlar için diyorum bunu. Tabii ki yatırım tavsiyesi değil, eğitim amaçlı ama uzun bir süredir bu süreci iyi değerlendirdiğimizi düşünüyorum ve zaten olumlu sonuçlar alıyoruz bakıldığında. Ne zaman yükseliş yönünde bir beklenti yapacak olduğumuzda hemen bir popülarite artıyor ama düşüş yönünde beklentilerimizi dile getirdik.

Halen daha şu rakam gelmeden satmam etmem diyenler var. Herkesin kendi görüşü, kendi yatırımı. Şayet elinde bir yatırım varsa ayrı mesele, o da tartışılır. Ama bu gibi süreçlerde bunun dönüşünün olmayacağını unutmamakta fayda var. City grup FED varlık alımını azaltacak. Zaten bunu bizde biliyoruz ve bu adamlar da net konuştu. Yatırımcılarına sinyali çaktılar ve Eylül ayında dengeler değişecek dedi ve fiyatın geri çekilme konusunda açık bir alan bıraktı. Altın 2000 dolar seviyelerinde iken bu seviyelerden bizler bahsettiğimizde bizler çok eleştirildik ama bugün bakıldığımızda artık aylık kademeli bir şekilde baskılanan altın şimdi son stop seviyelerinde vurucu hamleye hazırlanıyor gibi duruyor. Bunun için teknik göstergelerde incelediğimizde altın genel görüntü itibariyle çok zayıf ilerlediğini ve kısa vadede yapmış olduğu tepki yükselişleri sadece daha sert bir düşüş için daha alt seviyelere inebilmek için bir alan açtığını görebiliyoruz ve kısa vadede altında 0 değerinin altında ilerlediğimiz unutulmamalı. Yani yükseliş için çok kayda değer bir görüntü yok, hatta hiç yok.

ALTININ ORTA VADEDE TOPARLANMASI ÇOK ZOR

Sert düşüşlerin sert tepki yükselişleri oluyor. Bu noktalarda dikkatli olacağımızı söylemiştik ve günlük bazda zaten altının kısa vadede sürdürülebilir bir yükseliş açısının olmadığını da dile getirmiştik. Ve baktığımızda son 3 günü değerlendirme yapacak olduğumuzda 1800 üzerinde kalıcılık göremedik. Yani bu seviyelerin üzerinde kalıcılık görmemiz için 1805 doların üzerinde günlük ve haftalık kapanışlara ihtiyacımız var dedik ve bu kapanışı yaptırmadılar en son tepede. Orta vadede toparlanması çok zor. Dünya piyasalarında bir para bolluğu yaşatılıyor. Şu anda bir para basımı var ve bu para arkadaşlar karşılıksız basılıyor. Tabiki bu karşılıksız basılan para da toplanacak. Yani bu nasıl toplanacak? Para anavatanında daha değerli olacak diye para oraya gidecek ve varlık alımı azaltılacak. Kademeli bir şekilde faiz artırım öngörüleri günden güne kendini hissettirecek. Tabi bunun karşısında ons altında durmaz. Yani dolar endeksiyle ons altın yani küresel çapta daima ters korelasyon da çalışır. Kısa vadede haber akışının etkisiyle bir aynı denge görebilirsiniz. Buna aldanmayın ve özellikle 1,5-2 yıllık grafiklerini karşılaştırma ve kıyaslama yaptığımızda daha net sonuçlar alacağımızı düşünüyorum.

Daha önce yapmış olduğumuz analizlerde ilk 540 denemesi yaptığında da kardeşiniz olarak siz kıymetli dostlarıma uyarmıştık. Özellikle kırmızı çizgimiz de dikkat edelim. Orta ve uzun vadede teknik anlamda işler sarpa sarıyor diye belirtmiştik. Şu anda bu geri çekilme konusunda gram altın haftalık bazda grafiğini incelediğimizde işler hiç de iyi gitmiyor. Tepe seviyeleri düşüyor göstergelerde yani bu da satış baskısını derinleştiriyor.

Uzun bir süredir uyarıyorum aşağıda bir boşluk olan bir fiyat alanı var. Bu alana dikkat edeceğiz dedik. 430 405 lira aralığı bizi korkutmadı diye söyledik. İlk takip edeceğimiz destek noktası yatırım tavsiyesi olmadan 465 lira. Burası tabiki bir destek bölgesi. Buradan kısa vadede alıcılara takip edeceğiz ama bölgenin altı 400 430 lira diye ilerleyecek. Bu ihtimali göz önünde bulundurursak daha iyi olur. Ha buralar alım fırsatı mı? Evet, teknik anlamda bakıldığında bu işaretlemiş olduğumuz bölgeler bana göre alım fırsatı ama kısa vadede yüzümüzü çok güldürür mü? Hayır. Çünkü kademe kademe doldura doldura düştüğü için bu düşen tepeler yükselirken de direnç konumunu alacaktır. Yani buradaki satıcı grupları şu şekilde eğer fiyat geldiğinde ki gelecek beklentisine göre bu sefer yukarı doğru giderken de buralar bizlere direnç olarak karşımıza çıkacak ve buradaki satıcı grupları da yine bu noktalara tekrar tekrar gelecek. Yani yükseliş öyle bakıldığında 400 liradan 541'e vurmayacak ya da 1-2 yıl içerisinde 200 liradan 540 bile vuracağını düşünüyorum.

Bu artık zamana yayılacak. Bu bazı arkadaşlar gidiyor bu balon sönüyor. O yüzden mantıklı ilerlemekte fayda var. 700 lira olmadan 800 lira olmadan 601 olmadan, hatta 1000 lira olmadan satmam muhabbetleri biraz bayıyor arkadaşlar bana göre o yüzden daha sağlıklı, daha aklı selim işlere yönelirse ve daha çok piyasayı görüp piyasayı okuyup özellikle küresel haber akışları ve beklentileri takip edersek daha iyi olur.

Bakın kura baktığımızda 8,35 seviyesinde bir fiyatlamamız var. O bölgede 8,50 altında kaldığını dile getirmiştim. Daha da aşağıda rakamlarımız var mı, var. İyimser haber akışları devam ediyor. Bu noktada kur çarpanı yine etki edecektir ve bu önemli detay da düşünmenizi siz değerli dostlarımdan yine paylaşmak istiyorum ve hepinizi çok seviyorum. İnanın hepinize bol şans bol kazançlar diliyorum ama kısa ve orta vadede ben şahsen yatırım tavsiyesi olmadan altın görüntüsünün hiç hayırlı görmüyorum. Ben şu anda bir alan fırsatı vs. görmüyorum. Özellikle borcu olanlar ve düğün yapacak olanlar için de ciddi anlamda bir fırsatın gelecek olduğunu teknik anlamda okuyabiliyorum. Tabiki bunların hepsi eğitim amaçlı yatırım tavsiyesi değil.”

Kaynak: Milli Gazete

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.