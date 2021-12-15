DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Portakal kabuğuyla tüylerinizden kurtulun!
Gazlı ve elektrikli pişirme araçları arasındaki farkları biliyor musunuz?
Uyurken yağ yakmak için...
Polonya'da Kovid-19 vaka sayılarını azaltmak için yeni önlemler yürürlükte
Hububat sektöründen ihracat açıklaması
Yatarken baş ucunuza koyduğunuz suyu sakın içmeyin!
Borsa günü yükselişle tamamladı
Yerba mate nedir?
Büro Personeli iş ilanı | Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanlığı önlisans mezunu büro personeli alımı
Orta Asya'da 400 milyon tondan fazla radyoaktif atık!
Evde mayaladığımız yoğurt neden çabuk ekşiyor?
İsrail Savunma Bakanı Gantz, Kovid-19 şüphesiyle karantinada
BDDK'den sahte hesaplar ile ilgili açıklama
Tıp Fakültesi Doktor öğretim üyesi alımı ilanı | İzmir Demokrasi Üniversitesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü iş ilanı
Netflix'in RTÜK'ten ceza alan İspanyol filmi hangisi? İspanyol filmi yayından kaldırılacak mı?

TIMETURK / EKONOMİ / Altının ateşi yüksek

Altının ateşi yüksek

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 841 bin liraya çıktı.

3 Saat Önce
2021-12-15 16:52:44
Altının ateşi yüksek

Bu akşam Fed'in açıklayacağı faiz kararı öncesi, altında hareketlilik sürüyor.

Ekran Resmi 2021-12-15 17.02.44

Altın piyasasında, en düşük 816 bin 800 lira, en yüksek ise 842 bin 200 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,13 artışla 841 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 219 milyon 931 bin 50,77 lira, işlem miktarı ise 1.497,47 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 314 milyon 70 bin 919,70 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, IAR Döviz ve Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi ve Türk Ekonomi Bankası şeklinde sıralandı.

Saat 16:57 itibariyle serbest piyasada altın alış ve satış şöyle:

Ekran Resmi 2021-12-15 16.57.22

Ekran Resmi 2021-12-15 16.57.31

Ekran Resmi 2021-12-15 16.57.40

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş