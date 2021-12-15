Altının ateşi yüksek

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 841 bin liraya çıktı.

Bu akşam Fed'in açıklayacağı faiz kararı öncesi, altında hareketlilik sürüyor.

Altın piyasasında, en düşük 816 bin 800 lira, en yüksek ise 842 bin 200 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,13 artışla 841 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 219 milyon 931 bin 50,77 lira, işlem miktarı ise 1.497,47 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 314 milyon 70 bin 919,70 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, IAR Döviz ve Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi ve Türk Ekonomi Bankası şeklinde sıralandı.

Saat 16:57 itibariyle serbest piyasada altın alış ve satış şöyle:

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.