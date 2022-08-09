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Altını olanlar aman dikkat Ramazan Kurtoğlu tarih vererek açıkladı: Uçacak

Altın fiyatlarında hareketlilik devam ederken, İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Ramazan Kurtoğlu altın ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

2 Saat Önce
2022-08-09 17:45:01
Altını olanlar aman dikkat Ramazan Kurtoğlu tarih vererek açıkladı: Uçacak

Altın fiyatlarındaki hareketlilik devam ederken, İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Ramazan Kurtoğlu, 2023-2030 tarihleri arasında altını olanların büyük kazanım elde edeceğini ifade etti.

'2023-2030 ALTININ ALTIN ÇAĞI'

Ramazan Kurtoğlu yaptığı açıklamada, “Teknik analizler geçmişi gösterir. Bunlar üzerinden yapılan gelecek analizleri artık daha sık ve alengirli spekülasyonlar yapıldığı için sizi yanıltma ihtimali yüksektir. 2023/2030 altının altın çağı. Enflasyona karşı nakitte kalmanın fırsat satın almaları yapmanın güvenli limanı” dedi.

'ENFLASYON CANAVARININ YENEMEDİĞİ TEK PARADIR'

Kurtoğlu açıklamasının devamında şunları kaydetti:

ALTIN: Tarihten günümüze Enflasyon canavarının yenemediği tek gerçek paradır. Dünyevi kökenli olmayan Altın monatomik/tek atomlu bir element olup dünyada 12 yüksek teknoloji laboratuvarı tarafından altının sırrı araştırılmakta. .

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