Altını olanlar aman dikkat Ramazan Kurtoğlu tarih vererek açıkladı: Uçacak

Altın fiyatlarında hareketlilik devam ederken, İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Ramazan Kurtoğlu altın ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Altın fiyatlarındaki hareketlilik devam ederken, İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Ramazan Kurtoğlu, 2023-2030 tarihleri arasında altını olanların büyük kazanım elde edeceğini ifade etti.

'2023-2030 ALTININ ALTIN ÇAĞI'

Ramazan Kurtoğlu yaptığı açıklamada, “Teknik analizler geçmişi gösterir. Bunlar üzerinden yapılan gelecek analizleri artık daha sık ve alengirli spekülasyonlar yapıldığı için sizi yanıltma ihtimali yüksektir. 2023/2030 altının altın çağı. Enflasyona karşı nakitte kalmanın fırsat satın almaları yapmanın güvenli limanı” dedi.

'ENFLASYON CANAVARININ YENEMEDİĞİ TEK PARADIR'

Kurtoğlu açıklamasının devamında şunları kaydetti:

ALTIN: Tarihten günümüze Enflasyon canavarının yenemediği tek gerçek paradır. Dünyevi kökenli olmayan Altın monatomik/tek atomlu bir element olup dünyada 12 yüksek teknoloji laboratuvarı tarafından altının sırrı araştırılmakta. .