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TIMETURK / EKONOMİ / Altındaki yükseliş sürüyor! Gram ve çeyrek fiyatları ne kadar oldu?

Altındaki yükseliş sürüyor! Gram ve çeyrek fiyatları ne kadar oldu?

Altının gram fiyatı 534 TL'ye kadar tırmanmasının ardından 533 TL seviyesinde işlem görüyor.

3 Saat Önce
2021-10-19 10:17:54
Altındaki yükseliş sürüyor! Gram ve çeyrek fiyatları ne kadar oldu?

Gram altın en son 6 Kasım'da gün içi 540 TL'ye ulaşarak tüm zamanların zirvesini görmüştü.

Geçen hafta ABD enflasyon verisi sonrası 1.800 dolara kadar tırmanan altının onsu bugün 1.775 dolar civarında işlem görüyor.

Çeyrek altın 872, cumhuriyet altını ise 3.481 liradan satılıyor.

Yurtiçi piyasada ise gözler perşembe günü açıklanacak faiz kararında.

Son toplantıdan bu yana öne çıkan gelişmelerden biri TCMB başkan yardımcıları Semih Tümen, Uğur Küçük ile PPK üyesi Abdullah Yavaş'ın görevden alınması oldu.

Boşalan Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı koltuğunu, BDDK Başkan Yardımcısı Taha Çakmak devraldı. Para Politikası Üyeliğine ise Prof. Dr. Yusuf Tuna atandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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