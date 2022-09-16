Altındaki sert düşüşün sebebi ne?

Altın fiyatlarında son günlerde sert düşüşler görülüyor. Gram altın 1000 lira seviyelerinden 975 TL sevilerine kadar geriledi. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk altındaki düşüşün iki gerekçesini anlattı.

Yeni haftaya yükselişle başladıktan sonra salı günü ABD'de enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından altın piyasasında düşüş hızlandı. Peki fiyatlar ne zaman yükselişe geçecek? Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk tarih verdi:

ALTIN FİYATLARINDAKİ SERT DÜŞÜŞÜN SEBEBİ NE?

"ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 75 baz puanlık faiz artırımından beri altın fiyatlarında faiz baskısı var. Fed tutanaklarının yayınlanması ve Fed üyelerinin konuşmaları gibi durumda altın tekrardan 1735 dolar civarına kadar yükselebiliyor. Bazen de 1664 dolara kadar gerileyebiliyor şu anda altın piyasasında bunu yaşıyoruz.

‘İKİ GEREKÇE ALTINI DÜŞÜRÜYOR'

Dolayısıyla faiz baskısı devam ediyor. Bir süreden beri yükselen dolar, ABD 10 yıllık tahvil faizinin yüksekliği ve Fed'in faiz artıracağı beklentisi altını baskılıyor. Bu iki gerekçeden dolayı altın düşüyor.

Ancak desteklenen gelişmeler daha fazla. Bir kere enflasyondaki yükselişin halen sürdüğünü görüyoruz. Fed'in faiz artırımları bile enflasyonun kısa vadede düşürmeye yetmeyecek. Bu orta ve uzun vadede olabilir. Dünyada Covid-19'un oluşturduğu bir ekonomik bozulma var. Avrupa ve Batı'nın Rusya'ya uyguladığı ambargo nedeniyle enerji fiyatlarındaki yüksek seyir dünyadaki enflasyonu bir noktada etkiliyor.

Diğer taraftan iklim krizi nedeniyle şu anda dünyanın batısında kış gelirken, güneyinde yaz geliyor ve Brezilya başta olmak üzere tahıl üretiminde kuraklık nedeniyle yükseliş bekleniyor. Bu gıda fiyatlarının yükselmesi ve enflasyonu artıran bir gelişme.

Rusya-Ukrayna savaşı sonrası Tayvan ve Çin'de bir cephe açılma olasılığı var. Yakınımızda Azerbaycan ve Ermenistan gerginliği var. Irak'ta geçenlerde bir ayaklanma oldu. Bu arada İngiltere'de kraliyet değişti, oligarşide bir değişiklik olacak mı, Kral bunu nasıl yürütecek? Bu endişeler var. Bu saydığım gerekçeler altını destekleyen gerekçedir. Şu anda dünyada likidite yüksek olduğu için bu altını destekleyen gerekçeler çok fazla dikkate alınmıyor.

‘PİYASADAKİ AYILAR-BOĞALAR ÇATIŞMASI'

Spekülatif bir fiyat anlayışı var. Borsa tabiriyle ayılar ve boğaların çatışması var. Ayılar bu saydığım altını destekleyen gelişmeler dikkate alındığı için daha düşükten altın alımına yöneliyor. Bunu tabiri caizse belli etmeden yapmaya çalışıyorlar. Boğalarda altının daha fazla gerilemesini önlemek için zaman zaman piyasada alış yapıyor.

GRAM ALTINDA ÖNGÖRÜNÜZ NEDİR?

Gram altına baktığımızda kur korumalı mevduat sisteminin oluşturduğu istikrarlı seyir, bunun yanında mevsimsel olarak kurumların veya şirketlerin döviz açık pozisyonunu kapatma eğilimi nedeniyle dolar/TL'de yukarı yönlü seyir bekliyorum. Merkez Bankası'nın beklenti anketinde de bu belirtiliyor.

GRAM ALTIN YATIRIMCILARINA ÖNEMLİ TAVSİYE

Vatandaş şu anda zaten bunu göz önüne alarak altın alıyor. Geçtiğimiz günlerde altın ithalatı ile ilgili rakamlar yayınlandı. 2021 yılının tamamında 2500 ton ithal etmiş olmamıza rağmen yılbaşından ağustos sonuna kadar 37 bin 500 ton ithal edilmiştir. Bunun bir kısmı üretim ve ihracat için kullanılmış durumda, bir kısmı da vatandaşın birikim için altın alımından kaynaklanıyor. Burada da yatırımcılara tavsiyem bu seviyeler alım fırsatı olarak değerlendirilir diye düşünüyorum.”

Kaynak: Milliyet .