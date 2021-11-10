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TIMETURK / EKONOMİ / Altında yönü ABD enflasyonu belirleyecek

Altında yönü ABD enflasyonu belirleyecek

Altın fiyatları, son dört günü kazançla kapattıktan sonra yatırımcıların ABD enflasyon verisine odaklanmasıyla sakin bir seyir izliyor.

2 Saat Önce
2021-11-10 08:53:26
Altında yönü ABD enflasyonu belirleyecek

Altın fiyatları, art arda dört günü de kazançla kapattıktan sonra tahvil faizlerindeki yükseliş ve kuvvetlenen dolar ile geriledi. Gram altın, küresel altın fiyatlarındaki gerilemeye rağmen Dolar/TL 'deki yükselişle 570 TL'nin üzerinde bulunuyor.

Altın yatırımcıları, ABD Merkez Bankası Fed'in faiz artırım patikasının nasıl şekilleneceğini daha iyi anlamak için bugün saat 16:30'da açıklanacak ABD tüketici enflasyonu verisine odaklandı. Altın, enflasyon artsa dahi merkez bankalarının yakın zamanda faiz artırmayacağına dair beklentilerle yükselmişti.

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Enflasyonun Ekim ayında beklentileri aşması faiz artırımlarının beklenenden erken başlayacağına dair endişeleri artırabilir ve altın fiyatları üzerinde uzun vadede baskı yaratabilir. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin medyan beklentisi Ekim'de enflasyonun yüzde 5,9 olması yönünde.

ABD'de Eylül ayı enflasyonu yüzde 5,39 seviyesine ulaşırken ekonomistlerin beklentisiyle neredeyse paralel gelmişti. ABD'de enflasyon 2020 Eylül'de yüzde 1,4 olarak gerçekleşmiş, Ekim'de ise gerileyerek yüzde 1,2 olmuştu.

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Fed Başkan Yardımcısı Richard Clarida ve St. Louis Fed Başkanı James Bullard ise pazartesi günü yaptıkları açıklamada 2022'de faiz artışının ‘masada' olduğunu söyledi. Clarida faiz artışı için istihdam piyasası ve enflasyona işaret ederek “Buradaki şartların 2022 yılının sonunda karşılanabileceğini düşünüyorum” derken, Bullard gelecek yıl 3 veya 4 faiz artışı olur mu sorusuna ise “Benim baz senaryom bu değil. 2022'de iki faiz artışı bekliyorum” yanıtını verdi.

Ons altın fiyatı
Geçen haftaya 1.790 dolar civarında başlayan ons altın, çarşamba günü işsizlik maaşı başvuru verisi öncesinde 1.760 dolara kadar gerilemişti. Sonrasında kademeli bir yükselişle kayıplarını silen ons altın, beklenenden iyi gelen tarım dışı istihdam verisi ve yatırımcıların faizlerin henüz artmayacağına ağırlık vermesiyle haftaya 1.819 dolardan başlamıştı. Ons altın, ABD enflasyon verisi öncesinde 1.826 dolardan işlem görüyor.

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Gram altın fiyatı

Geçen haftanın büyük bir kısmını 550 TL civarında yatay bir seyirle geçiren gram altın, haftanın ikinci yarısında dolar/TL'nin 9,70 eksenine oturmasıyla küresel altın fiyatlarındaki yükselişi takip etti. Yeni haftaya da böylece rekorla başlayan gram altın, gün içerisinde 573 TL'yi görerek 10 Kasım'da rekor tazeledi.

Gram altın, küresel altın fiyatlarındaki gerilemeye rağmen dolar/TL'nin 9,74 seviyesine ulaşmasıyla çarşamba günü yüksek seviyelerdeki seyrini korumaya devam ediyor.

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Kaynak: bloomberght.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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