Altında yön bugün belli olacak

Geçtiğimiz hafta 1836 dolara kadar yükselen ons altın son 4 işlem gününde de düşüş kaydediyor. Ons altın fiyatlarındaki geri çekilmeden etkilenmeyen gram altın ise bugün yükseliş kaydederken, dolar ve euro ise hafif primli seyrediyor.

Geçtiğimiz hafta 1836 dolara kadar yükselen ons altın son 4 işlem gününde de düşüş kaydediyor. Ons altın fiyatlarındaki geri çekilmeden etkilenmeyen gram altın ise bugün yükseliş kaydederken, dolar ve euro ise hafif primli seyrediyor. Öte yandan bugün Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararı ve ABD'den gelecek olan işsizlik maaşı başvuruları para ve emtia piyasaları cephesinde yönü belirleyecek. İşte detaylar…

Salı günü ABD tahvil faizlerinde gelişen yükselişin etkisiyle birlikte 1833 dolar seviyesinden 1793 dolara kadar geri çekilen ons altın, bugün itibarıyla düşüşünü 4'üncü güne taşıdı.

Geçtiğimiz hafta tarım dışı istihdam verilerinin beklentilerin çok altında gelmesiyle 1836 dolara kadar yükselen ons altın, 4 işlem gününde kazançlarının tamamını sildi.

Güne 1792 dolar seviyesinden başlayan ons altın, önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0.23 oranında düşüşle 1789 dolar seviyesinden işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1788 dolar, en yüksek ise 1792 dolar seviyeleri görüldü.

GRAM ALTIN YÜKSELİYOR

Ons altında yaşanan geri çekilmeler bugün gram altın fiyatlarına yansımadı. Gram altın dolar kurunda yaşanan yükselişin etkisiyle birlikte bugün itibarıyla güç kazanıyor.

Güne 486 lira seviyesinden başlayan gram altın, önceki kapanış seviyesinin yüzde 0.88 üzerinde 486.9 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 486 lira, en yüksek 488 lira seviyeleri test edildi.

DOLAR ENDEKSİ VE TAHVİL FAİZLERİNDE DURUM NE?

Salı günü ABD 10 yıllık tahvil faizinin 13.33'ten 13.38'e çıkmasıyla birlikte dolar kuru emtia fiyatları karşısında güç kazanmıştı. Tahvil faizlerinin bugün itibarıyla tekrardan 13.33 seviyesine geri çekildiği görülüyor.

Haftanın ilk işlem gününde 92.1 seviyesine kadar geri çekilen dolar endeksi ise son 3 gün içerisinde toparlanma eğilimi gösteriyor. 6 ülke majör para birimi karşısında doların seyrinin incelendiği dolar endeksi bugün 92.7 seviyesinde bulunuyor. Dolar endeksinde 93 kritik direnç seviyesi ise önemle takip ediliyor.

Geçtiğimiz günlerde ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde yaşanan yükselişin etkisiyle dolar/TL'de yön yukarıya yöne çevrildi. Son iki günde yükseliş kaydeden dolar/TL bugün itibarıyla önceki kapanış seviyesine göre sakin bir seyir izliyor. Dolar/TL, yüzde 0.16 oranında primle 8.47 liradan işlem görüyor. Dolar/TL'de gün içerisinde en düşük 8.45 lira, en yüksek ise 8.48 lira seviyeleri görüldü. Euro ise aynı saatlerde 10.02 lira seviyesinde hafif primli seyrediyor.

BUGÜN VERİ GÜNDEMİ OLDUKÇA YOĞUN

Öte yandan bugün Türkiye saati 14.45'te Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı piyasalar tarafından yakından takip edilecek. Aynı zamanda saat 15.30'da ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları açıklanacak.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın tam istihdam konusundaki kararlı söylemleri doğrultusunda Fed'in varlık alımı programında yönü belirleyecek olan istihdam verileri para ve emtia piyasalarındaki gidişatı belirleyecek.

Kaynak: Milliyet

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.