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TIMETURK / EKONOMİ / Altında tarihi rekor! Çeyrek altın 1000 TL’yi aştı

Altında tarihi rekor! Çeyrek altın 1000 TL’yi aştı

Altın fiyatları güne tarihi rekorla başlarken, çeyrek altın dört haneli rakamları gördü.

2 Saat Önce
2021-11-16 13:28:33
Altında tarihi rekor! Çeyrek altın 1000 TL’yi aştı

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 609 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,64 üzerinde 602,9 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından, saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 1 yükselişle 609,1 liradan işlem gördü. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.000 lira, Cumhuriyet altını da 4.080 lirayı buldu. Saat 12:48 te 1000 lirayı seviyesini de aşan çeyrek altın 1002 lira seviyesine kadar yükselerek rekor kırdı.

Altının ons fiyatı, 1.864 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin varlık fiyatlarında oynaklığı artırabileceğini belirterek, yükseliş eğilimindeki ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin küresel dolar talebini artırdığını ifade etti.

Bugün İngiltere'de işsizlik, Avro Bölgesi'nde büyüme ile ABD'de perakende satışlar, sanayi üretimi ve kapasite kullanımı verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, altının ons fiyatında 1.870 doların önemli direnç, 1.810 doların destek konumuna geldiğini söyledi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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