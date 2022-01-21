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TIMETURK / EKONOMİ / Altında son durum! Gram altın hangi seviyeden işlem görüyor?

Altında son durum! Gram altın hangi seviyeden işlem görüyor?

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 795 lira seviyesinde işlem görüyor. Çeyrek altın 1.304 lira, Cumhuriyet altını ise 5.326 liradan satılıyor

2 Saat Önce
2022-01-21 11:00:10
Altında son durum! Gram altın hangi seviyeden işlem görüyor?

Dün altının ons fiyatı ve dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü yüzde 0,7 azalışla 790 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,6 artışla 795 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.304 lira, Cumhuriyet altını da 5.326 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu dakikalarda yüzde 0,1 artışla 1.839,2 dolardan alıcı buluyor.

Rusya'nın Ukrayna sınırına yakın bölgelere askeri yığınak yapmasının ardından Rus ordusunun Ukrayna'ya gireceği kaygıları artarken, ABD yönetiminden yeni bir hamle geldi. ABD basınında yetkililere dayandırılan haberlerde, ABD yönetiminin, Letonya, Litvanya ve Estonya'ya, ellerindeki ABD menşeli silahları Ukrayna'ya destek amacıyla göndermelerine izni verdiği belirtildi.

Jeopolitik tarafta risk algısını artıran bu gelişmeler ve halihazırda enflasyon ve para politikalarında hızlı sıkılaşma kaygıları piyasalardaki oynaklığı artırdı. Buna karşın tahvil piyasasındaki satışların durulmasıyla çarşamba günü yüzde 1,90'ı test eden ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, düşüşünü 3'üncü güne taşıdı ve yüzde 1,78'e geriledi.

Analistler, bugün ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Cenevre'de yapacağı görüşmeye ilişkin haber akışının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydederek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.845 doların direnç, 1.835 doların destek konumunda bulunduğunu söyledi. .

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