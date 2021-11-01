Altında kritik hafta: Çeyrek altın ne kadar oldu?

Yurt içi piyasaların 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatili dolayısıyla kapalı olduğu geçen hafta cuma günü, dolar/TL uluslararası piyasalarda en düşük 9,5120 ve en yüksek 9,6321 seviyelerini görmesinin ardından günü önceki kapanışın yüzde 0,7 üzerinde 9,6073'ten tamamladı.

Dolar/TL, yeni haftaya ise düşüşle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla yüzde 0,7 azalışla 9,5440 seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre avro/TL yüzde 0,7 düşüşle 11,0270'ten, sterlin/TL de yüzde 0,9 gerilemeyle 13,0330'dan satılıyor.

Dolar endeksi, geçen hafta cuma günü 94,3 ile iki haftanın en yüksek seviyesini test etmesinin ardından bugün 94,2 seviyelerinden işlem görürken, avro/dolarparitesi yüzde 0,1 değer kaybıyla 1,1555 seviyelerinde bulunuyor.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası küresel ekonomide enflasyon, büyüme ve para politikalarının geleceğine dair oluşan ana riskler temasının değişmediğini, bu durumun uluslararası piyasalarda dolara olan talebin güçlü kalmasını sağladığını bildirdi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) çarşamba günü gerçekleştirilecek toplantısından çıkacak sonuçlar ve sonrasında Fed Başkanı Jerome Powell'ın yönlendirmelerinin döviz piyasalarının yönü üzerinde belirleyici olacağını vurgulayan analistler, teknik açıdan dolar endeksi için 94,5'in direnç, 93,9'un destek konumunda bulunduğunu söyledi.

Analistleri bugünün veri takviminde, ABD'de açıklanacak ISM imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin öne çıktığını kaydetti.

Bu arada Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,10 artışla 1.523,54 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1,50 puan ve yüzde 0,10 değer kazanarak 1.523,54 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,72 ve holding endeksi yüzde 0,04 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,41 ile spor, en çok kaybettiren yüzde 1,71 ile ticaret oldu.

BIST 100 endeksi, geçen hafta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatili dolayısıyla perşembe günü öğlene kadar gerçekleştirilen işlemlerde yüzde 0,18 değer kazanarak 1.522,04 puandan kapandı. Endeks, haftalık bazda ise yüzde 2,85 değer kazandı.

Analistler, yurt içi piyasalarda ekim başlarından bu yana devam eden pozitif seyrin sürdüğünü belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.530-1.550 bandının direnç bölgesi, 1.480 seviyesinin destek konumunda bulunduğunu ifade etti.

Bugün yurt içinde ve dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, çarşamba ABD Merkez Bankası ve perşembe İngiltere Merkez Bankası'nın toplantılarının ise yatırımcıların odağında yer aldığını söyledi.