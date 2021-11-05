Altında kritik gün! 15.30'da açıklanacak

Ons altın fiyatları için bugün Türkiye saati ile 15.30'da açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verisi kritik olacak. Verinin sürpriz yapması halinde altın fiyatlarında hareketlilik bekleniyor.

Geçtiğimiz çarşamba günü ABD Merkez Bankasının (Fed) varlık alımı azaltımı kararından sonra, yatırımcıların gözü şimdi de Fed'in ne zaman faiz artırımına gideceğinde olacak. Fed'in faiz artımı takvimi, gelen ekonomik verilere göre netlik kazanacak olup; kasım toplantısı sonrası yaptığı basın toplantısında Fed Başkanı Jerome Powell'ın ABD tarım dışı istihdam verisini de işaret etmesi önemliydi.

Powell yaptığı açıklamalarda, faiz artırımı için ABD istihdamında da iyileşme görmek istedikleri mesajını vermişti. Bugün Türkiye saati ile 15.30'da ABD ekim ayı tarım dışı istihdam verisi açıklanacak. Beklentilerin üzerinde gelen bir tarım dışı istihdam verisi sonrasında ons Altın fiyatlarında düşüş, tersi bir durumda ise altın fiyatlarında yükseliş görülebilir.

Altının ons fiyatı bugün içerisinde en yüksek 1800 dolar seviyesini görürken, en düşük ise 1790 dolar seviyesini gördü. Ons Altın saat 13.11 itibarıyla ise yüzde 0,13 oranında yükselişle 1794 dolar seviyesinde hareket etti.

GRAM ALTINDA SON DURUM

Gram Altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 561 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 562 lira seviyeden başladı. Gram altının fiyatı, yeni güne hafif yükselişle başlarken; gün içerisinde en yüksek 563,10 lira seviyesini, en düşük ise 557,04 lira seviyesini gördü.

Gram altın, ons altın fiyatında ve dolar kurunda yaşanan yükselişin etkisiyle yukarı yönlü hareket ederken, şu dakikalarda yüzde 0.28 oranında yükselişle 560,12 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 913 lira, Cumhuriyet altını da 3 bin 758 liradan işlem görüyor.

ABD TARIM DIŞI İSTİHDAM VERİSİ OLDUKÇA KRİTİK

Onurcan Bal – Gedik Yatırım Yatırım Danışmanlığı Müdür Yardımcısı

ABD Merkez Bankasının (Fed) varlık azaltımlarına başlayacağına ve daha sıkı bir politika izleyeceğine ilişkin oluşan beklentiler bir süredir ons Altın Fiyatları üzerinde baskı oluşturuyor. Haziran ayından itibaren daha şahin bir tavır ortaya koyan Fed sonrasında ons altında daha zayıf ve dalgalı bir görünüm etkili oluyor. Ons altın kasım ayına 1783 dolar seviyesinden başlarken, ABD'de açıklanan bu haftaki ekonomik veri akışı fiyatlamalar üzerinde belirleyici olmaktadır.

Fed beklendiği gibi faizlerde değişikliğe gitmezken, varlık alım hızını aylık 15 milyar dolar azaltma kararı aldı. Fed Başkanı Powell, varlık alımlarının hızını ekonomik görünüme göre ayarlamaya hazır olduklarını belirtirken, faiz artışlarında sabırlı olunacağını istihdamda iyileşmeyi görmek istediklerini vurguladı. Altın fiyatları, açıklamalar sonrası varlık alımı azaltımına rağmen faiz artırımının yakında gerçekleşmeyeceğine dair beklentilerin güç kazanmasından destek buldu.

ORTA VADEDE ONS ALTINDA BASKI SÜREBİLİR

Fed ve Avustralya Merkez Bankası'nın bu hafta faiz artırımlarında sabırlı olunacağını işaret etmesinin ardından İngiltere Merkez Bankası'nın sürpriz bir şekilde faiz değiştirmeyerek piyasaları şaşırtması ons altında toparlanma çabasının güç kazanmasına katkı sağladı. Önümüzdeki süreçte salgın cephesindeki gelişmeler, ekonomik veri akışları ve merkez bankalarının atacağı adımlar fiyatlamalar üzerinde belirleyici olacaktır. Şu an için faiz artırım endişeleri bir miktar yatışmış olsa da küresel çapta enflasyonist baskıların devam etmesine bağlı olarak merkez bankalarının sıkılaşma eğilimini sürdürmesi orta vadede ons altın üzerinde baskı oluşturmaya devam edebilir.

Fed'in sıkılaşma yönündeki adımları doları desteklerken, bu durum ons altın cephesinde baskı oluşturan temel gelişme olarak takip edilmektedir. Küresel piyasalarda büyümeye ilişkin aşağı yönlü revizyonlar söz konusu olurken, enflasyon endişelerindeki ve petrol fiyatlarındaki artış küresel risk iştahı üzerinde baskı oluşturan risk başlıkları olarak ön planda kalmaya devam ediyor. Bugün ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisi oldukça kritik olacak. Powell çarşamba günkü konuşmasında faiz artışı için ABD'deki istihdamda da iyileşme görmek istediklerini belirtmişti. Bu nedenle tarım dışı istihdam verisinin performansı fiyatlamalar üzerinde etkili olacaktır.

Tarım dışı istihdam verisi sonrasında ons altında yükselişlerin devam etmesi halinde veri doğrultusunda alımların güç kazanması halinde haziran ayından bu yana fiyatlamanın sürdüğü düşen trend kanalının üst bant seviyesi olan 1804 dolar ve 1815 dolar takip edilen ilk direnç seviyeleridir. 1815 dolar direncinin aşılması durumunda 1834 – 1845 dolar ve 1870 dolar seviyeleri gündeme gelecektir. 1845 dolar üzerinde tutunmanın sağlanması durumunda yükselişlerin bir miktar güç kazandığı görülebilir. Güçlü bir tarım dışı istihdam verisinin gelmesi ve ons altında tekrar satışların etkili olması durumunda 1780 dolar seviyesi ilk önemli destek noktası olup, bu seviye altında 1758 dolar ve 1745 dolar seviyeleri kısa vadeli destek noktalarıdır. Devamında ise 500 günlük üssel ortalamanın da bulunduğu 1735 dolar ile 1721 dolar seviyesi gündeme gelecektir. 500 günlük ortalama altında satış baskısının artış kaydedebileceği göz önünde bulundurulmalıdır.

GRAM ALTINDA BU SEVİYELER KRİTİK OLACAK

Temmuz ayından eylül ayı ortalarına kadar ons altında kaydedilen zayıflamaya karşın Dolar/TL kurunda gözlenen yükselişlerin etkisiyle gram altının daha yatay bir seyir kaydettiği takip edildi. Bu süreçte ons altındaki geri çekilmeler gram altın üzerinde baskı oluşturmasına karşın kur cephesindeki yükselişler ons altındaki kayıpları dengeledi. Bununla birlikte eylül ayı ortalarından itibaren Dolar/TL kurunda hız kazanan yükselişler ons altında devam eden dalgalı seyre karşın gram altın fiyatlarında yükselişleri beraberinde getirdi.

Küresel çapta gelişmekte olan ülke para birimlerinin gelişmiş ülke merkez bankalarının sıkılaşma yönündeki söylemleri baskı altında kalması, yurt içinde enflasyonda devam eden yükseliş eğilimi ve son toplantılarda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz indirim kararları Türk Lirası üzerinde baskı oluşturdu. Dolar/TL kurunda gözlenen sert yükselişler gram altın fiyatlarında da tarihi zirvelerin yenilenmesine neden oldu. İlerleyen süreçte Fed'in sıkılaşma hamlelerine bağlı olarak dolarda küresel çapta gözlenebilecek değer kazanımları ve yurt içindeki enflasyon görünümüne bağlı olarak Dolar/TL kurunda gözlenen yükselişlere bağlı olarak gram altının ons altına kıyasla daha olumlu bir görünüm ortaya koyabileceğini değerlendiriyoruz.

Portföylerinde belirli bir oranda altın tutmak isteyen yatırımcıların mevcut konjonktür dikkate alındığında ons altından ziyade gram altını tercih etmeleri daha sağlıklı olacaktır. Mevcut durumda 560 TL'li seviyelerden işlem gören gram altında yukarı yönlü hareketlerde 565 TL ile zirve seviyesinin bulunduğu 567,92 TL seviyesi kısa vadeli ilk direnç noktalarıdır. Zirve üzerinde yükseliş eğiliminin devam edebileceği gram altında 570,65 – 578,80 ve 600 TL seviyeleri gündeme gelebilir. Geri çekilmelerde ise 553,50 ve son dönemde test edilen 543,84 TL seviyesi ilk güçlü destek noktalarıdır. 543,84 TL altında satış baskısının artış kaydedebileceği gram altında 534,95 - 50 günlük üssel ortalama (521,25) ve 500 TL seviyesi gündeme gelebilir.

Kaynak: hurriyet.com.tr

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.