Altında iyimser senaryoya karşı kötümser senaryo

Dünya Altın Konseyi, Oxford Economics'in toparlanma senaryolarını kullanarak altının 2021 yılında ortalama ne kadar getiri sağlayabileceğini farklı senaryolar için hesapladı

Dünya Altın Konseyi, yayımladığı yarıyıl araştırma raporunda 2021 yılı için farklı senaryolarla altın fiyatlarının seyrini analiz etti.

Altının performansının yüksek derece faiz oranlarına ve aşılama kampanyalarına bağlı olduğunu belirten konsey, bunun altının tarihsel ilişkisiyle uyumlu olduğunu fakat merkez bankalarının parasal sıkılaşma konusunda çok temkinli ve yavaş olmasını beklediklerini söyledi.

Ultra düşük faizlerin olduğu ekonomik ortamın yapısal değişiklikler de yarattığını belirten konsey, yatırımcıların daha fazla getiri için daha fazla riskli varlığı portföylerine eklediklerini ve parasal sıkılaşma durumunda risk yönetimi stratejilerini gözden geçirmek zorunda kalabileceklerini belirtti.

Böyle bir durumda aşağı yönlü risklere karşı portföyde altın bulundurma ihtiyacının artacağının altını çizen konsey, bunun sadece bireyler ve özel kuruluşlar için geçerli olmadığını, merkez bankalarının da 2021 yılının ilk yarısında altın pozisyonlarını artırdığını dile getirdi.

Enflasyon %3'ü geçerse altının ortalama getirisi %15

Yaptıkları çalışmaya göre merkez bankalarının altın alımı eğiliminin devam etmesini bekleyen konsey, merkez bankalarının net altın alımının 2020 yılındakinden daha fazla ya da aynı olmasını beklediklerini vurguladı.

ABD'de enflasyonun yüzde 3'ten fazla olduğu yıllarda altının yıllık ortalama getirisinin yüzde 15 olduğunun altını çizen Dünya Altın Konseyi, yatırımcılar için enflasyonun şu an ana endişelerden biri olduğunu ama bunun altını destekleyeceğini belirtti.

En kötü %1, en iyi %11

Oxford Economics'in senaryolarına göre altının 2021 yılında ne kadar getiri sağlayabileceğini hesaplayan kurum, altın için en kötü senaryoda tüketicilerin tasarruflarını bozarak harcamaya odaklanmasıyla yaşanacak bir toparlanmada altının 2021 yılını yüzde 1 kazançla kapatmasını bekliyor.

Koronavirüsün yeni varyantlarının çıkmasıyla beraber salgının uzadığı en iyi altın senaryosunda değerli metalin fiyatının 2021'de yüzde 11'den fazla yükselmesini bekleyen konsey, toparlanmanın giderek hızlandığı ortalama senaryoda ise altının yüzde 6 civarında getiri sağlayacağını düşünüyor.

BloombergHT

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.