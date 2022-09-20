Altında ipler gerildi! Tarih ve rakam verildi

Altın yatırımcılarının gergin bekleyişi sürüyor. Piyasa yön değiştirecek mi? Altın fiyatları son yılların en düşük seviyelerini test ederken bu kez altın madencilerinden yorum geldi.

Kıymetli metali üretenler altının yükselmesini bekliyor… İşte ayrıntılar…

Piyasalar için kritik önemdeki Fed toplantısının ilk seansı bugün başlıyor. Karar ise yarın akşam saat 21:00'de gelecek. Ons altın fiyatı 1.675 dolar seviyelerinde seyrederken gram altın fiyatı ise 985 TL'de.

5 AYDIR ÜST ÜSTE DÜŞÜYOR

Geçen hafta cuma günü ons altın 1.654 doları görerek sert düşüş kaydetmişti. 5 aylık süre boyunca üst üste düşen ons altın eylül ayını da kayıpla tamamlamaya yöneldi. Ancak yarın açıklanacak Fed faiz kararı sonrası piyasalarda yön belli olacak.

ABD'de beklenenden yüksek enflasyon rakamları ve sağlam ekonomik veriler, Fed'in daha da sıkılaşacağı beklentilerini güçlendirdi. Piyasalar şu anda üst üste üçüncü bir 75 baz puanlık artış için fiyatlanıyor.

Ons altında gün içerisinde en düşük 1.670 dolar, en yüksek ise 1.679 dolar seviyeleri görüldü. Yurt içinde de gram altın ons altında gerçekleşen düşüşten etkileniyor. Bugüne 985 liradan başlayan gram altın saat 10:00'a kadar en düşük 982 TL, en yüksek ise 988 TL seviyelerini test etti.

Denver Altın Forumu'na katılan maden şirketlerinden 10'unun yöneticileri ile yapılan anket yıl sonuna kadar ons fiyatının 1806,10 dolar seviyesine ulaşacağını tahmin etti.

“MERKEZ BANKALARI DA ALTIN ALIYOR”

Dünya Altın Konseyi Başkanı Joseph Cavatoni de yaptığı konuşmada, "Merkez bankalarının da aralarında olduğu yatırımcıların altın alımı ile ilgilenmeye devam ettikleri görmeyi sürdüreceksiniz. Jeopolitik riskler altını yatırımcıların akıllarında ön sırada tutmaya devam ediyor" diye konuştu.

CNNTürk