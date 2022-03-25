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Altında ibre ne yönde? Gram altın kaç lira oldu?

Altının gram fiyatı, yeni güne düşüşle başlamasının ardından saat 10.35 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,5 azalışla 932 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.528 lira, Cumhuriyet altını da 6.244 liradan satılıyor.

2 Saat Önce
2022-03-25 10:56:57
Altında ibre ne yönde? Gram altın kaç lira oldu?

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 932 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün, altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 1,2 artışla 936,8 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne düşüşle başlamasının ardından saat 10.35 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,5 azalışla 932 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.528 lira, Cumhuriyet altını da 6.244 liradan satılıyor.

Analistler, Rusya-Ukrayna savaşı ve Rusya'ya karşı uygulamaya alınan yaptırımların yanı sıra Çin'in Rusya'dan iskontolu petrol aldığına yönelik söylentilerin ABD ile Çin arasında da tansiyonu artırabileceği endişesinin emtia piyasalarında oynaklığı arttırdığını belirtti.

Dün bu gelişmeler ev artan enflasyon beklentileri ile yükseliş eğilimini sürdüren altının ons fiyatı, günü yüzde 0,7 artışla 1.957,3 dolardan tamamladı. Altının ons fiyatı, şu dakikalarda ise dünkü kapanışına göre yüzde 0,2 düşüşle 1.954,2 dolardan işlem görüyor.

ABD Başkanı Joe Biden, dün Brüksel'de düzenlenen NATO, G7 ve AB Liderler Zirvesine katılırken, Rusya'nın G20 ülkeleri arasından çıkarılmasını desteklediklerini söyledi. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ise aralarında Rusya'nın en büyük bankası Sberbank'ın başkanının da bulunduğu 400'den fazla Rus elit, Duma üyeleri ile savunma şirketlerine Ukrayna savaşı bağlamında yeni yaptırımlar getirildiğini duyurdu.

Avrupa ülkeleri de Putin'in doğalgaz ithalatı bedellerinin ruble ile ödenmesi yönündeki talebini sözleşme ihlali olacağı gerekçesiyle reddetti.

Öte yandan, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkilileri sözle yönlendirmelerinde 50 baz puanlık faiz artışını desteklemeye devam ediyor.

Dün açıklamalarda bulunan Chicago Fed Başkanı Charles Evans, faizleri 25 baz puan artırmak konusunda daha rahat olduğunu ancak gerektiğinde 50 baz puanlık artışlara destek verebileceğini söyledi.

Bugün devam eden Avrupa Liderler Zirvesi'nin yanı sıra Almanya'da Ifo iş ortamı güven endeksi ve ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi ile bekleyen konut satışları verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.950 ve 1.930 doların destek, 1.990 doların direnç konumunda olduğunu bildirdi. .

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