Altında hareketlilik sürüyor

Döviz kurundaki hareketlilik ve ons altının yükselişi iç piyasadaki altın türlerinin yönünü de yukarı çevirdi. Altının onsunun bin 768 dolar seviyelerinde dengelenmeye çalıştığı günlerde döviz kuru kaynaklı değişimler iç piyasadaki fiyatlara etki ediyor.

Piyasalar bu akşam Amerikan Merkez Bankası'nın (FED) faiz kararını odaklanmışken, altın fiyatları da yükselişini sürdürüyor.

Gram altın fiyatları yeni haftada 808 lira düzeyine kadar tırmanarak yeni rekorunu kırdı. 2021 yılına 454 liradan başlayan gram altın fiyatları 839 lira zirve seviyesi dikkate alındığında yatırımcısına yüzde 84'ün üzerinde kazanç sağladı. Kasım ayındaki rakamlarla hesaplandığında gram altın yüzde 40'ın üzerinde yükseliş kaydederek yatırımcısını sevindirdi. Eylül ayındaki yükseliş trendi dikkate alındığında ise gram altın 356 TL birden yükselerek yatırımcısında yüzde 74'ün üzerinde kazandırdı. Ons altın tarafında ise yılbaşından buna kayıp yaklaşık 140 dolar olarak dikkat çekiyor.

Peki, bugün çeyrek altın, gram altın, yarım altın, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL? İşte 15 Aralık 2021 altın fiyatları…

İşte saat 10:22 itibariyle altında anlık rakamlar..

GRAM ALTIN NE KADAR?

Dün 800 lirayı aşarak önemli bir kritik eşiği geçen gram altın an itibarıyla 828,60 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın bugün 1000 liranın üzerindeki konumunu korurken 1.313 liradan alınıyor. 15 Aralık'ta çeyrek altının satış fiyatı ise 1.359 TL.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın bugün 2.635 liradan alınıyor, 2.718 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Son dönemdeki artışlarla birlikte hem 4 bin lira barajını aşan hem de bu seviyelerdeki eşikleri geçen Cumhuriyet altını bugün 5 bin 263 liradan alınırken 5 bin 536 liradan satışta.

Öte yandan Altın yatırımcılarının gözü kulağı bugün saat 21:00'de açıklanacak Fed'in faiz kararında olacak.

Analistler, ons altın fiyatı için 1.755 doların destek, 1.792 dolar düzeyinin direnç konumunda olduğunu bildirdi.

Serbest piyasada dolar ve avro da yükselişte

Dövizde de harketlilik sürüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 14,4820 liradan, avro 16,3260 liradan güne başladı.

Serbest piyasada saat10:32 itibariyle 14,5563 liradan alınan dolar 14,5878 liradan satılıyor. 16,4111 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 16,4402 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 14,4080 lira, avronun satış fiyatı ise 16,2830 lira olmuştu. Analistler, bugün ABD Merkez Bankası'nın (Fed) açıklayacağı faiz kararı öncesinde piyasalarda dalgalı bir seyir izlendiğini bildirdi. Fed'in faiz oranlarında değişikliğe gitmesinin beklenmediğini belirten analistler, varlık alım hızının azaltılmasına ilişkin karar ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamaların yatırımcıların odağında olduğunu söyledi. Analistler, veri gündeminin yurt içinde sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de New York Fed aktivite endeksi ile perakende satışların takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan dolar endeksinde 96,8 seviyesinin direnç, 96,2'nin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.