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TIMETURK / EKONOMİ / Altında hareketlilik sürüyor

Altında hareketlilik sürüyor

Altında yükseliş sürüyor. Altın saat 12.30 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,7 yükselişle 621 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.018 lira, Cumhuriyet altını da 4.148 liradan satılıyor.

2 Saat Önce
2021-11-17 12:32:07
Altında hareketlilik sürüyor

Güvenli liman olarak bilinen atında hareketlilik sürüyor.

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 621 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 1,8 üzerinde 613,7 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından, saat 12.30 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,7 yükselişle 621 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.018 lira, Cumhuriyet altını da 4.148 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,4 yükselişle 1.858 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, küresel piyasalarda enflasyon endişeleri ile törpülenen risk iştahının altının ons fiyatını desteklediğini belirterek, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişin yurt içinde altın fiyatlarının rekor seviyeye yükselmesine neden olduğunu kaydetti.

Dolar/TL, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 10,383 seviyesinde bulunuyor.

Bugün Avro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile ABD'de inşaat izinleri ve konut başlangıçları verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, altının ons fiyatında 1.870 doların önemli direnç, 1.810 doların destek konumuna geldiğini söyledi.

Saat 12.28 itibariyle serbest piyasadaki altın fiyatları şöyle:

Ekran Resmi 2021-11-17 12.29.41

Ekran Resmi 2021-11-17 12.29.57

Ekran Resmi 2021-11-17 12.30.06

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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