DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Peskov'dan İngiltere'ye yaptırım tepkisi
Elon Musk'ın jetinin hareketlerini ifşalayan genç para teklifini reddetti
Ekmek 4-5 liradan satılıyor iddialarına yanıt
15 bin sözleşmeli öğretmen atama branş taban puanları | Sınıf öğretmeni, Okul öncesi, Matematik, Din Kültürü atama puanı kaç?
Altında düşüş devam ediyor! Gram altın ve çeyrek altın ne kadar oldu?
Hayvanat bahçesinde dehşet! Kafesinden kaçan aslan bakıcısını öldürdü
15 bin öğretmen atama taban puanları | 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması en düşük (minimum) puanı belli oldu mu?
Rüyada cennet görmek ne anlama gelir?
15 bin öğretmen ataması branş dağılımı | 2022 sözleşmeli öğretmen atamaları kontenjanları
Erdoğan: Salgında eğitimi kesintisiz sürdüren birkaç devletten biri olduk
Konya sallandı!
Konya'da artçı deprem olur mu? 31 Ocak Konya'da depremim şiddeti, büyüklüğü kaç? Konya'da deprem nerede hangi ilçede oldu?
15 bin öğretmen ataması töreni izle | 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapıldı mı?
Minik Asiye taburcu edildi
ABD'de ''iguana yağabilir'' uyarısı

TIMETURK / EKONOMİ / Altında düşüş devam ediyor! Gram altın ve çeyrek altın ne kadar oldu?

Altında düşüş devam ediyor! Gram altın ve çeyrek altın ne kadar oldu?

Altın fiyatlarında büyük düşüş gerçekleşti. Altın fiyatları ile ilgili son dakika fiyat bilgileri yatırımcı tarafından araştırılmaya devam ediyor. Gram, yarım, çeyrek veya Cumhuriyet Altınına yatırım yapmak isteyen kişiler güncel altın fiyatlarını araştırmakta. Peki, 31 Ocak güncel altın fiyatları nedir?

38 Dakika Önce
2022-01-31 14:02:35
Altında düşüş devam ediyor! Gram altın ve çeyrek altın ne kadar oldu?

ABD Merkez Bankası Fed'in faizi Mart ayında artıracağına yönelik beklentilerin kuvvetlenmesi ABD tahvil faizini ve doları desteklerken Altın tarafında düşüş yarattı. Ons altın 1800 doların altına sarkarak yeni denge arayışına girmeye başladı. Güçlenen doların etkisiyle birlikte ons altın bugün 1785 dolar seviyesine kadar geriledi. Ons altındaki düşüş hareketiyle birlikte gram altında da kayıplar ortaya çıktı. Bu nedenle birçok kişi altın fiyatları ne kadar oldu? Sorusunun cevabını araştırıyor. İşte merak edilen haberin detayı…

31 Ocak Pazartesi güncel altın fiyatları ne kadar oldu?

Dolar kurunun stabil seyretmesi gram altında yükseliş hareketinin ortaya çıkmasını engelliyor. Gram Altın güne 776 liradan başladı. En yüksek 780.4 lira seviyesini gördü. Gram altın büyük düşüşle 769 seviyelerinden işlem görüyor.

Spot altın tl/gr fiyatı

776,15

776,22

Altın/Ons ($) fiyatı

1.786,53

1.786,85

Çeyrek altın fiyatı

1.241,25

1.268,65

Yarım altın fiyatı

2.475,92

2.538,24

Cumhuriyet altını fiyatı

4.967,37

5.060,95

Ata altın fiyatı

5.150,01

5.277,47

5.379,89

.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş