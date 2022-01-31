Altında düşüş devam ediyor! Gram altın ve çeyrek altın ne kadar oldu?

Altın fiyatlarında büyük düşüş gerçekleşti. Altın fiyatları ile ilgili son dakika fiyat bilgileri yatırımcı tarafından araştırılmaya devam ediyor. Gram, yarım, çeyrek veya Cumhuriyet Altınına yatırım yapmak isteyen kişiler güncel altın fiyatlarını araştırmakta. Peki, 31 Ocak güncel altın fiyatları nedir?

ABD Merkez Bankası Fed'in faizi Mart ayında artıracağına yönelik beklentilerin kuvvetlenmesi ABD tahvil faizini ve doları desteklerken Altın tarafında düşüş yarattı. Ons altın 1800 doların altına sarkarak yeni denge arayışına girmeye başladı. Güçlenen doların etkisiyle birlikte ons altın bugün 1785 dolar seviyesine kadar geriledi. Ons altındaki düşüş hareketiyle birlikte gram altında da kayıplar ortaya çıktı. Bu nedenle birçok kişi altın fiyatları ne kadar oldu? Sorusunun cevabını araştırıyor. İşte merak edilen haberin detayı…

31 Ocak Pazartesi güncel altın fiyatları ne kadar oldu?

Dolar kurunun stabil seyretmesi gram altında yükseliş hareketinin ortaya çıkmasını engelliyor. Gram Altın güne 776 liradan başladı. En yüksek 780.4 lira seviyesini gördü. Gram altın büyük düşüşle 769 seviyelerinden işlem görüyor.

Spot altın tl/gr fiyatı

776,15

776,22

Altın/Ons ($) fiyatı

1.786,53

1.786,85

Çeyrek altın fiyatı

1.241,25

1.268,65

Yarım altın fiyatı

2.475,92

2.538,24

Cumhuriyet altını fiyatı

4.967,37

5.060,95

Ata altın fiyatı

5.150,01

5.277,47

5.379,89

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